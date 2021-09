¡Increíble pero cierto! Ruso casado con una muñeca sexual dice que ahora esta "enamorado" de un cenicero

Rusia.- El fisiculturista ruso contó que ya está divorciado de la muñeca sexual y que hace días conoció a un cenicero del cual esta "enamorado".

El ruso Yuri Tolochko, fue conocido mundialmente en redes sociales luego de casarse con una muñeca inflable y ahora volvió a acaparar internet ya que hace unos días se "enamoró" de un objeto que nunca había imaginado amar: Un cenicero.

El hombre señaló que ya está oficialmente divorciado de la muñeca sexual, Margo. El ruso se casó legalmente además de que ya no tiene relaciones con la dos nuevas muñecas que "conoció" hace unos meses y con las que le fue infiel con su ahora "ex esposa".

Mencionó que en una salida con sus amigos, tuvo un flechazo en el corazón con el cenicero y se acercó al objeto y comenzó a olerlo.

"Me gustó su olor, el toque de metal en la piel, es fantástico, me gusta, me emociona. Además me encanta que no sea un cenicero nuevo, pese a que soy consciente de que fue usado por muchas personas antes", dijo el fisiculturista al medio New York Post.

El ruso ya estaba casado con una muñeca sexual / Foto: Captura

Cabe señalar que Yuri Tolochko, indicó que su afición y amor hacia objetos comenzó hace varios años y lo describe como un "sentimiento diferente al de humano a humano, en lo sexual".

Destacó que tampoco vería inconvenientes con "meterse" con el cenicero y que incluso le pediría tener una relación de noviazgo, así como pasó con la muñeca sexual.