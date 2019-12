Indemnizan a empleado que fingió ser gay para mantener su trabajo

Un empleado de una tienda de Inglaterra se vio obligado a fingir ser homosexual para poder mantener su trabajo dentro de una lujosa boutique, por lo que terminó recibiendo más de 7 mil libras por discriminación (cerca de 200 mil pesos).

Esto debido a que la jefa de Amon, la boutique que se encuentra en la ciudad de Tyne y Wear solo buscaba contratar a mujeres y hombres homosexuales.

Me dijeron que me quedara callado porque me despedirían si se enteraban