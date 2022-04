Jaime Maussan señala misterioso temblor el California provocado por fuerzas misteriosas

CDMX.- El periodista Jaime Maussan compartió en sus redes sociales información sobre un extraño temblor de 4.0 en escala de Richter ocurrido el 15 de abril a las 10:00 horas AM en las costas del sur de California, cuyo origen aún es desconocido por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Cada movimiento telúrico registrado en la tierra es producto de movimientos de las placas tectónicas, actividad volcánica y demás causas que suelen ser identificadas por las agencias y expertos encargados de monitorear este tipo de evento.

Por lo tanto, el sismo registrado el pasado viernes 15 de abril llamó la atención del investigador mexicano de lo paranormal, quien compartió en sus redes sociales un artículo del medio nbclosangeles.

En el artículo compartido por Maussan se explica que el epicentro del sismo se localizó a 18 millas al sureste de Avalon en la isla Catalina, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Este evento también fue reportado por algunas personas en la página Did You Feel It del USGS.

Minutos posteriores al reporte del temblor, la USGS indicó que el sistema de detección de terremotos fue activado por una fuerza desconocida hasta el momento.

“ShakeAlert detectó un evento no relacionado con un terremoto que activó nuestro sistema”, dijo el USGS en un tuit. "Afortunadamente, no se enviaron alertas públicas. Esta es una primera vez para nosotros porque estos eventos ocurren muy raramente. Disculpas por cualquier confusión de nuestros tweets anteriores. El equipo de #ShakeAlert ahora está realizando mejoras basadas en lo que aprendimos de este evento."

La USGS explicó que algunas actividades humanas, como la explosión en minas o construcciones, pueden activar los sensores de la red sísmica del país. Sin embargo, hasta el momento se desconoce las causas del citado temblor.

Este hecho acaparó la atención del periodista Jaime Mausan, quien publicó en sus redes sociales sobre el misterio que envuelve este sismo.

“Increíble, algo desconocido provocó el pasado 15 de abril temblores y un terremoto magnitud 4.0 en la zona de la Isla Catalina en California; es decir no fue un movimiento natural de la Tierra.”, posteó este domingo.