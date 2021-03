Joven contrata una escort y le apareció la mamá de su mejor amigo

Inglaterra.- James desde que se unió al ejército hace seis años, le ha resultado mantener una relación, ya que su trabajo le pide estar fuera por largos periodos de tiempo y no puede encontrar a alguien especial, así que solicita servicios de escorts o acompañantes.

El trabajo de James le pide estar fuera largos periodos de tiempo, por lo que extraña los aspectos físicos de una relación, por lo que decidió intentar contratar acompañantes, diciendo que "saca lo mejor de una situación única".

Sus noches divertidas y "sexys" se han convertido en parte de su rutina normal y nunca pensó demasiado en eso, hasta una noche en que las cosas se pusieron muy raras, ya que cuando hizo una de sus reservas anónimas, termino siendo la mamá de su mejor amigo.

En el sitio donde consulto para solicitar una escort o acompañante, solo muestra las imágenes del cuerpo de la mujer, por lo que no podía verle la cara.

De acuerdo con el medio Mirror, James dice que el uso de acompañantes significa que puede satisfacer sus necesidades sexuales sin ataduras. Menciona que en su mente, él esta sacando lo mejor de una situación única.

Siempre reservo escorts, sin importar dónde esté estacionado con el ejército; la última vez que llegué a casa, después de haberme herido, no podía esperar para contratar a alguien

Dice James.

Estaba emocionado. Siempre me ha gustado el look MILF, así que decidí apostar por una mujer que tuviera una vibra de directora sexy

Agregó y explica que ella no mostró su rostro en sus fotos, sino su cuerpo, y lo que dijo que haría en su perfil fue suficiente para llamar su atención.

James fijó una hora y un lugar, después de 45 minutos tuvo una llamada, él se horrorizó cuando abrió la puerta.

Abrí la puerta y ¿Quién estaba parado frente a mí? la mamá de mi mejor amigo

Solo pensó que sería incomodo, afirma que aunque no tenía idea de qué hacer, la madre de su amigo tomó el control de la situación y actuó como si no se conocieran.

"Ella procedió con la cita como si ni siquiera nos conociéramos. Obviamente me sentí atraído por ella. Fue un giro extraño de los acontecimientos, pero en realidad se sumó a la emoción: quieres lo que no puedes tener y sabía que no debería de continuar"

Dijo James, recalcando que se sintió atraído por ella y no hablaron mucho, fueron directos y no perdieron el tiempo.

Una vez que terminaron, abordaron el problema y con entendimiento mutuo, dijeron que tenía que ser un secreto.

Al final hicimos un acuerdo claro de que tendría que mantenerse en secreto. Nadie podía saberlo

Como era de esperar, James ha decidido que nunca le contará a su amigo lo que sucedió y dijo que honestamente no sabe como iniciará esa conversación.

"El hecho de que la haya visto en varias ocasiones, desde entonces también lo empeoraría 100 veces, por razone obvias"

Pero para hacer las cosas aún más horriblemente incómodas, James sabe que su amigo usa el mismo directorio de acompañantes.