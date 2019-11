Joven descubre que su gato lo asfixiaba mientras dormía

Tailandia.- Tras no poder dormír bien un joven decidió poner una cámara en su recamara para así saber la razón por la que no podía conciliar el sueño debido a que no podía respirar.

Luego de colocar la cámara descubrió que su gato lo "asfixiaba" durante las noches.

Luego de grabar varias noches su sueño revisó la cinta y vio como su gato aparecía encima de su cara, pecho, tapando en ocasiones su boca y nariz, razónes por las que no podía dormir.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y se hicieron virales en segundos y les han llovido comentarios.