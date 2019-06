Joven le pide un último beso a su ex novio y le arranca la lengua

España.- Una mujer fue detenida luego de que terminara con su novio, le pidiera un último beso y justo en ese instante, le mordiera y le arrancara la lengua.

La mujer, originaria de Barcelona, fue identificada como Adaia López Esteve y tras el ataque a su ex pareja, lo dejó desangrándose y huyó.

La historia fue compartida por varios medios españoles. Y al parecer la mala actitud de la joven de 24 años fue la causante de que la relación terminara.

La versión del hombre

Ella y su ex novio, de 40 años, se había conocido en una página de citas.

Comenzaron a salir y se enamoraron. Duraron un años de novios, hasta el 2017, pero supuestamente la joven comenzó a comportarse muy violenta.

El comportamiento de ella habría sido, al parecer, el detonante de todo. En una ocasión Adaia llegó a destrozar objetos en la casa antes de marcharse, pues no era la primera vez que terminaban.

Supuestamente la agresora tiene una conducta violenta pero ella acusa que sufrió maltratos por parte de su ex pareja

Tras semanas separados decidieron retomar la relación pero al parecer los problemas también volvieron.

Así que el hombre, del que no se proporcionaron datos, decidió romper con ella en definitiva y otra vez se separaron.

Supuestamente, destrozada y triste, Adaia pidió verlo por última vez y se reencontraron en el lugar donde él vivía, en Vilanova i la Geltrù

De acuerdo con la Fiscalia de Barcelona, cuando los labios de la chica tocaron los de su ex pareja, ella apretó los dientes y le arrancó la lengua de un mordisco.

Luego la escupió al piso y dejó al hombre desandrándose.

Los gritos de dolor de la vícitma alertaron a los vecinos quienes llamaron a la policía.

El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital de emrgencia y Adaia fue detenida minutos después.

La versión de Adaia

La joven se negó en aquel momento a declarar. Fue puesta en libertad pero ahora se encuentra en la sala de Audiencia Provincial de Barcelona.

Sin embargo, también ha dado su versión de los hechos en El Taquígrafo, donde explica que él llegó a someterla a todo tipo de insultos y abusos.

"He sufrido malos tratos por un hombre de casi 20 años mayor que yo. Me violaba y yo ya no quería estar con él, me amenazaba e incluso drogaba.

Tengo 24 el 40 y algo, era mi profesor. Me amenazaba para que estuviera con él y sabía que lo que más valoraba era la libertad y me decía que si no estaba con él me encerraba como hizo mi madre.

Yo ya pasé un juicio en Reus que obviamente gané porque vino el vecino que teníamos en Reus y le hicieron declarar. Dijo que llamó a la policía porque escuchaba una chica chillar diciendo por favor déjame que me vas a matar".