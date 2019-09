Joven queda ciega al sumergirse en el mar con lentes de contacto puestos

Londres, Inglaterra.- Miyako Aiko-Murray una joven londinense quedo ciega después de entrar al mar y no quitarse los lentes de contacto.

Lo que debió ser unas agradables vacaciones se convirtió en un infierno, cuando Miyako salió a la orilla sus ojos ya estaban muy rojos e irritados, contó que después de ese viaje comenzó a sufrir de manera frecuente migrañas y un dolor extraño como si tuviera metal en los ojos.

Al sentir todos estos síntomas, la joven de 20 años acudió al medico pero no vieron grave su diagnostico por lo que le recetaron algún tratamiento sin buscar a fondo que era lo que ocurría.

Lo critico comenzó cuando la joven se despertó sin poder ver nada, después de que le crecieran cicatrices por encima de la infección.

Aseguro para un medio local que con el tiempo las cicatrices continuaron creciendo de manera desmedida hasta quitarle la visibilidad.

Los especialistas indagaron en el diagnostico de Miyako pues no encontraban respuesta a tales síntomas, hasta que después de varios meses encontraron la razón de su ceguera, se trataba de queratitis por Acanthamoeba.

El tratamiento de Miyako Aiko-Murray podría llevar muchos años, por lo que los doctores recomendaron un trasplante de cornea para que pudiera recuperar su vida.

Realmente no me es posible salir solo porque la luz realmente me afecta. No uso un teléfono ni ninguna tecnología, ya que me da dolor de cabeza mirar una pantalla.