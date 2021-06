Joven se despierta y descubre que se cambió el nombre por el de John Cena y ni siquiera es fan

Reino Unido.- Joven buscaba ganar una apuesta a cualquier precio durante una noche de copas, al día siguiente se despierta y descubre que se cambió el nombre por el de John Cena.

Recientemente, un joven fue lo suficientemente valiente como para cambiar su nombre a John Cena después de que sus amigos lo desafiaron a hacerlo durante una noche de copas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lewis Oldfield, de 23 años, se despertó a la mañana siguiente con mucho más que una cabeza confusa, ya que pronto recordó que había gastado dinero para cambiar su nombre por el de la estrella de la WWE, John Cena.

Leer más: La comunidad de inteligencia de USA, publicó el esperado informe sobre avistamiento OVNI

El luchador profesional John Cena, de 44 años, también ha aparecido en varias películas, incluido el spin-off de Transformers Bumblebee y Rápido y Furiosos 9.

Pero quizás la parte más divertida de todo: Lewis ni siquiera es un fanático de la lucha libre.

En declaraciones a The Sun, el líder de turno del restaurante de Bradford, explicó: "Habíamos tomado unas copas y estábamos jugando a la lucha libre. Estábamos jugando, fingiendo hacer anuncios como en la WWE y uno de mis amigos estaba presentando a John Cena".

"Una cosa llevó a la otra y me desafiaron a cambiar mi nombre a John Cena".

"Iba a hacerme un tatuaje diciendo eso, pero hice esto en su lugar. Siempre cumplo con los desafíos, así que simplemente lo hice".

"¡Ni siquiera soy un fanático de la lucha libre!"

Lewis continuó admitiendo que había pagado 40 libras esterlinas (1,100 pesos mexicanos) por seis documentos de votación como prueba de su nueva identidad para el banco y otras organizaciones.

También se ordenó a sí mismo un pasaporte nuevo, con un costo de 75 libras (2 mil pesos), para presentar el apodo del luchador.

"Pero, ¿Qué piensan sus padres sobre su repentino cambio de nombre?", le preguntaron.

"Mi madre no pudo dejar de reírse de mí cuando se enteró", admitió.

Sin embargo, todavía no ha sido lo suficientemente valiente como para decírselo a su padre, quien aparentemente es mucho "más serio".

Sin embargo, tendrá que hacerlo tarde o temprano, ya que planea mantener el nombre de John Cena en el futuro previsible.

Leer más: La primera familia totalmente transgénero del mundo e invita a los demás a ser fieles a sí mismos

"De hecho, no me importa el nombre, así que me lo quedaré", añadió.

Último adiós a Alma Carmina

Síguenos en