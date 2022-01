Jueza despiadada multa a anciano de 72 años que no podó su césped por tener cáncer

Estados Unidos.- Ni un caso de cáncer fue suficiente para que una jueza del estado de Michigan en los Estados Unidos ablandará su corazón, pues sin importar las dificultades que enfrentaban Burhan Chowdhury, un hombre de 72 años que se encontraba en tratamiento oncológico, la juez de distrito 31, Alexis G. Krot lo multó por no limpiar su patio.

De acuerdo con el Washingtonpost, este caso trascendió hace tan solo unidos días cuando, Burhan Chowdhury fue presentado ante la jueza en la corte del estado de Michigan por Zoom, pues mientras el hombre explicaba que debido a su estado débil por el tratamiento de cáncer no podía limpiar el césped que había crecido durante el verano.

Pese a la explicación, la jueza respondió sin ninguna consideración pues, aunque solo le otorgó una multa económica, Alexis G. Krot afirmó que de haber podido meterlo a la cárcel, por esto, "lo haría".

La jueza quien no se detuvo en avergonzar al anciano al señalar que era una "una vergüenza de sí mismo", por no limpiar su patio, dio una multa de 100 dólares por no mantenerse al día con las tareas de su hogar, pues G. Krot señaló que el tamaño del césped, era "totalmente inapropiada", y aunque el anciano reiteró que estaba muy enfermo, ella mencionó que tener al día su propiedad era "inexcusable".

Parte del intercambio judicial fue compartido en redes sociales y como era de esperarse, muchos usuarios repudiaron las acciones de la jueza, pues señalaron que este caso solo debió atenderse como una audiencia de rutina.

"Veo a un juez que necesita ser removido","Krot no debería ser juez. No solo era condescendiente, también detecté un dejo de racismo en su tono. Su falta de equilibrio y temperamento judicial fue sorprendente", mencionaron algunos usuarios.