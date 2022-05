Kyla Muñoz invierte más de 84 mil pesos para su sorprendente transformación de miedo

Kyla Muñoz es una joven que causa asombro a donde quiera que va, por sus 15 perforaciones en la cara, de las cuales afirma sentirse orgullosa y se define como un alfiletero humano.

La joven estadounidense es el centro de atención no solamente por sus piercing, sino que además tiene la lengua dividida, varios tatuajes y lóbulos de las orejas estirados.

Kyla, originaria de California, Estados Unidos, mencionó que su transformación le costó casi 85 mil pesos (4 mil euros).

La trabajadora de Amazon de 20 años optó por su aspecto interesante porque quería "hacer una declaración y ser audaz", y dice que ahora "encontró la felicidad con sus modificaciones".

Aunque desafortunadamente ha tenido que lidiar con algunas miradas lascivas y comentarios no deseados, ha aprendido a no tomarse en serio ningún comentario desagradable, razonando: "¿Por qué debería importarme? Es mi cara, me hace realmente feliz".

Kyla, que tiene más de 10 mil seguidores en TikTok , dijo: "Recibo muchas reacciones diferentes de la gente. Algunas personas se alejan y muchas personas se quedan mirando, otras están asustadas por mi cara de alfiletero o simplemente no entienden por qué He hecho mis modificaciones.

"En realidad, las personas mayores tienden a ser más amables y simplemente hacen muchas preguntas; incluso una madre me preguntó acerca de los piercings en las fosas nasales para poder conseguir uno para su propia hija".

Más recientemente, Kyla optó por un procedimiento de división de la lengua "muy doloroso", que dice que hubiera querido hacerse "durante muchos años".

Añadió que "hace muchos años que quería que me hicieran esta modificación y, sinceramente, todavía estoy procesando que la hice tan joven, ¡estoy muy orgullosa de mí misma!"

"Me adormecieron la lengua mientras lo hacían, pero aun así fue un proceso muy doloroso y la semana de curación fue un infierno. Crecí con tatuajes y pequeños piercings 'normales' en mi familia, por lo que despertó mi interés cuando era niña, pero me gusta la mía grande y audaz", afirmó.

Continuó diciendo que "la gente me dice que no debería hacerlos tan grandes y que es poco favorecedor, pero no dejo que sus comentarios me afecten. ¿Por qué debería importarme? Es mi cara, me hace realmente feliz".

Kyla dijo que no tiene planes inmediatos para realizar más modificaciones, pero tiene la intención de agregar 'alfileres' adicionales a su 'cara de cojín' en el transcurso de los próximos años, y espera estirar aún más los que ya tiene.

"Todo lo que diré es, si quieres algo, hazlo. No dejes que las opiniones de los demás guíen tus elecciones. Pero asegúrate de investigar y acudir a un profesional, porque nunca sabes cómo reaccionará tu cuerpo", finalizó.