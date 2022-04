La insólita alineación de planetas que sucederá este 20 de abril

Es un evento que no sucede a menudo , mucho menos con una alineación tan especial como la que se vivirá a mediados del mes de abril. Y tal parece que 2022 es el año de las alineaciones de planetas, pues en junio de mismo año también tendrá lugar otro increíble evento.

Sin duda, se viene un espectáculo imperdible en la naturaleza, pero no es el único tema, también la luna se unirá a la fila el día 23 de abril, lo que lo hará aún más especial, según indica Science Alert.

En el horizonte será posible distinguir a los cuatro planetas alineados en una fila celeste, siempre y cuando las condiciones sean buenas. Entusiastas explican que algunos de los planetas llevan juntándose desde finales del mes de marzo, pero no será hasta este mes de abril que todos estén juntos.

Una de las experiencias más asombrosas del mundo en cuanto a temas de naturaleza es la alineación de planetas. Este 2022 el Sistema Solar tendrá una insólita alineación que no te puedes perder, pues será única en su tipo.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.