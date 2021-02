La inteligencia artificial dominará el mundo: "viajero del tiempo" pasa detector de mentiras

A continuación te hablaremos de un tema que no es nuevo, pero igual es capaz de sorprender a quienes leen la historia. Se trata de Noah, un joven que hace algunos años salió a la luz pública y aseguró que es un viajero del tiempo proveniente del año 2030, como prueba ofreció una serie de impactantes revelaciones sobre el futuro mundial.

El sujeto asegura que no puede abundar mucho en el tema, pues es un grave riesgo para él estar en nuestra generación, aún así, dijo que tiene el deber de "contar lo que el mundo tiene reservado". Para probarlo se sometió a un detector de mentiras, pasándolo sin problema.

Antes de continuar cabe destacar que NO EXISTEN PRUEBAS contundentes de que lo dicho por el sujeto sea real, así que se pide tomarlo con discreción.

Aunque algunas de las supuestas pruebas suenan a ciencia ficción, es importante mencionar que a lo largo de la historia ya hemos tenido descubrimientos que años atrás parecían salidos de la imaginación, como lo fueron los televisores, los teléfonos inteligentes, las computadoras, entre muchos otros.

Noah aseguró que el expresidente Donald Trump no está acabado para siempre, ya que tendrá oportunidad de volver a encabezar la Casa Blanca, es decir, volverá al máximo cargo en los Estados Unidos. Hasta aquí todo relativamente bien, pero, también dijo que en no mucho tiempo la inteligencia artificial tomará el control del mundo. Claro, si no es que pasó ya.

También aseguró que el mandatario de EEUU en 2030 será un sujeto lleno de misterio de nombre "Llana Remikee" y que apenas dos años antes, en 2028, los seres humanos llegaremos a Marte por primera vez.

Sobre los automóviles, dijo que tendrán una evolución, pues los eléctricos podrán viajar tan rápido como los de gasolinas. Sobre el ámbito de salud, externó que se encontrará cura para varios tipos de cáncer.

Otra de sus predicciones es que el uso de Google Glass-style aumentaría a más grandes escalas y que la moneda virtual bitcoin será más popular conforme pasen los años, por lo menos esto último podría ser considerado como cierto según la situación actual.

Cabe destacar que todo esto tomó gran fuerza en el 2018, cuando salió a la luz un video de Noah. Con el paso de los meses el tema fue desmentido por algunos y creído por otros, sin embargo reiteramos que NO TIENE NINGUNA prueba contundente para ser considerado como real.

Por ello se pide tener precauciones y no calificar como verdad irrefutable lo dicho por el joven.