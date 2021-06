La primera familia totalmente transgénero del mundo e invita a los demás a ser fieles a sí mismos

Arizona, Estados Unidos.- Una familia ha encontra una nueva felicidad después de declararse trasgénero y ahora se les han unido sus hijos a este cambio.

Shirley Austin y Daniel Harcott se casaron dos veces, Shirley Austin como hombre y Daniel como mujer, de acuerdo con el medio Mirror.

Pero juntos han encontrado una nueva felicidad y con los hijos de Daniel, se cree que es la primera familia totalmente transgénero del mundo.

Daniel, de 44 años, nació mujer antes de decidir vivir como hombre, mientras que su prometida Shirley, de 66 años, vive como mujer después de años como conductor de excavadoras.

Mientras que los hijos de Daniel, Mason, de 14 años, nacido una niña, y Joshua, de 17, que era un niño, también han salido como transgénero.

Hoy, la familia Harcott cuenta su increíble historia para animar a otras personas transgénero a ser fieles a sí mismas.

Daniel dice: “Cuando los niños decidieron hacer la transición, creo que nos entendimos, así que fue algo lindo".

No era como en las familias donde una persona sale del armario y se pregunta cómo van a ser tratados y si van a ser rechazados

Shirley conoció a Daniel cuando él y sus hijos asistieron a un grupo de apoyo para padres de niños trans en Queen's Creek, Arizona.

La pareja comenzó a enviar mensajes en Facebook y se comprometió en julio de 2019. Shirley dice: "Soy la más feliz que he estado en mi vida".

Los últimos cuatro años con Daniel han sido los mejores

Ambas toman hormonas, pero actualmente no tienen planes de someterse a una cirugía de realineación, aunque Shirley dijo que "le encantaría tener implantes mamarios".

Daniel dice que sabía que "algo no se sentía bien" desde una edad temprana. Después de dejar la escuela, se casó y tuvo dos hijos, pero aún se sentía inquieto.

Fue solo cuando su hijo Joshua quiso unirse a las Girl Scouts que Daniel se dio cuenta de que él también era transgénero. Daniel dice que Joshua tenía seis o siete años cuando, cuando era niño, luchó para unirse a los Brownies. Los líderes de la manada se negaron, diciendo que Joshua tendría que unirse a los Scouts.

Pero las cosas llegaron a un punto crítico en 2016 cuando se le pidió a Joshua, que usa una silla de ruedas y es asistido por un perro de servicio, que diera una charla con Brownies sobre el golden retriever de la familia, Promise. Joshua tenía entonces 12 años.

Daniel dice: Tan pronto como Josh terminó de hablar, se acercó al líder y le dijo: '¿Ahora puedo ser una Girl Scout?' y ella dijo: 'No porque no eres una niña'.

Josh se fue a casa y estalló. "Quieren a mi perro, pero no me quieren a mí".

Daniel, luego casado con un especialista nuclear, comenzó a investigar a las personas transgénero después de hablar con el líder Brownie. Dijo: "Me fui a casa y me tomó dos semanas darme cuenta de que no sabía lo que significaba la palabra transgénero y lo había escuchado una y otra vez".

Fue cuando se sintió identificado y Daniel le preguntó gentilmente a Joshua si pensaba que era un niño o una niña.

Y el le dice: "Soy un niño". Pero le dijo: "Sí, pero te gusta que te pinten las uñas, especialmente cuando son rosadas y te gustan las flores Cómo te sientes en tu corazón?"

Y Josh dijo: Soy una niña.

Fue solo cuando Daniel habló con el médico de Joshua sobre la conversación que se dio cuenta de que él también era transgénero.

El médico les dijo que saben que Josh estará bien porque su padre sabe lo que es.

Fue entonces cuando me di cuenta de que el médico se dio cuenta de que yo también era trans

Daniel dijo que la comprensión final fue como si se hubiera quitado un gran peso. Él explica: "Cambiar finalmente ha sido, por un lado, tan liberador y maravilloso, pero por el otro, ha creado una tristeza por la que me he perdido tantos años de vivir sin sentirme incómodo o fuera de lugar".

“Estos últimos años han sido increíbles. Es como si todo el mundo estuviera abierto. Puedo hacer cualquier cosa."

Incluso usar una sección de ropa para hombres es "un alivio", dice Daniel.

Sin embargo, también hubo dolor, con el divorcio en abril de 2017.

Poco después, el hijo menor de Daniel, Mason, nacido una niña, salió del armario como un niño transgénero.

Según el Instituto William de Estados Unidos, 1,4 millones de personas en los Estados Unidos son transgénero, mientras que alrededor de 150.000 adolescentes de 13 a 17 años se identifican como trans.

En Gran Bretaña, 2.590 niños fueron remitidos al servicio de desarrollo de la identidad de género en 2018-19, más del 300% en 2014-15.

Shirley y Daniel a menudo se ríen de los cambios que han hecho en sus vidas, incluso enseñándose mutuamente sus nuevos roles.

Ella le ha mostrado a Daniel cómo cambiar los frenos y los neumáticos de un automóvil, mientras él le da consejos sobre el maquillaje.

Shirley, que tiene dos hijos y cuatro nietos, admite que todo está muy lejos de la vida que una vez conoció cuando trabajaba como conductora de excavadoras, reparaciones de automóviles y como ingeniera de sonido.

Comenzó a usar mallas debajo de la ropa mientras estaba en la escuela secundaria, luego comenzó a vestirse como travesti cuando tenía 18 años.

Shirley dice: "Fui propietario-operador de un servicio de retroexcavadora (excavadora) durante muchos años".

"Yo era un trabajador sindicalizado. Yo era un carpintero sindical y luego estaba en el sindicato de ingenieros operativos. Fue divertido porque estaría en este equipo pensando, "Si supieran que soy una mujer. Si supieran que estaba usando pantimedias debajo de mis jeans".

Daniel propuso matrimonio en la iglesia a través de un pastor que usaba lenguaje de señas, que Shirley conoce, con la letra de la canción de Bruno Mars, Marry You.

La boda está congelada, por ahora, mientras la pareja se dedica a su caridad Rebel and Divine, que ha ayudado a cientos de adolescentes y jóvenes sin hogar y con problemas.

Shirley y Daniel dicen que sus nuevas vidas han recibido el apoyo de la comunidad transgénero, pero admiten que los familiares cercanos encuentran las cosas difíciles.

