¡La última te ATERRARÁ! Predicciones de Los Simpson para este 2022

La familia más longeva de la televisión, Los Simpson, ha sorprendido a sus fans en más de una ocasión al predecir el futuro, además de divertir a la audiencia con su peculiar sentido del humor.

Para los seguidores de la serie no es ningún secreto la familia amarilla a presentando objetos en algunos de sus episodios que no existían al momento de su estreno en televisión. Tal es el caso de los iPhone y teléfonos inteligentes. Pero sus predicciones no se limitan a los avances tecnológicos y existen algunas que probablemente se cumplan para este 2022.

Entre las predicciones en el ámbito político hecha por le The Simpson que ya se cumplieron está el déficit heredado por el presidente Donald Trump a su sucesor. Claro, cuando la familia amarilla anunció que el empresario llegaría a Casa Blanca, en el episodio Lisa Presidente en el 2000, él ni siquiera se perfilaba para ocupar ese cargo.

De igual forma, predijeron que Kanye West se postularía a la presidencia de Estados Unidos. Si bien, su nombre no apareció en la boleta electoral, si se registró como candidato independiente, pese a no tener trayectoria política.

Por lo anterior, durante el 2021, una empresa internacional de apuestas llamada Platin Casino lanzó una convocatoria y pagó 5 mil euros a todas las personas que quisieran hacer un análisis exhaustivo para encontrar las predicciones de Los Simpson para este 2022. El personal contratado analizó de forma exhaustiva todos los episodios y de la película de esta familia, para ello vieron 35.5 horas de la serie a la semana.

Con toda la información obtenida, Platin Casino elaboró una lista con las tentativas predicciones de Los Simpson para el 2022. Las cuales se presentan a continuación:

Mundial de futbol en Quatar: En la final de este evento deportivo llegaran las selecciones de España y Brasil, tal y como ocurrió en la serie. Pero, podría ocurrir un conflicto en las gradas donde una persona perderá la vida, según la predicción.

Comercialización de autos voladores. Si bien ya existen patentes de diferentes modelos de autos voladores, estos aún no se comercializa; pero, según la predicción de Los Simpson, este vehículo saldrá a la venta en este año.

Desarme. En uno de los episodios de la familia amarilla se logra ver que Lisa logra desarmar a los habitantes de Springfield y, al parecer, al mundo. Sin embargo, se cree que en algún momento la nación americana implemente leyes de desarme, como ocurrió en Los Simpson, como resultado de las demandas interpuestas a los fabricantes de estos objetos.

Metaverso. Hace un par de semanas el presidente de la compañía Meta, Mark Zuckerberg, presentó un mundo virtual donde se puede ir al cine, convivir con amigos y visitar museos, en lo que muchos usuarios de las redes sociales llamaron “Metaverso”. Pese a que esto suena como una idea novedosa, lo cierto es que Los Simpson presentaron algo similar en un episodio donde March y Homero están conectados a lentes de realidad virtual semejantes a lo propuesto por el creador de Facebook.