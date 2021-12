Las "capsulas suicidas" que son impresas en 3D serán legales en Suiza

El doctor Philip Nitshke también conocido como "El Dr. Muerte", le dijo al medio The Independent en el año 2018 que su dispositivo no tenía la intención de embellecer la idea de que una persona se quitara la vida.

"El beneficio para la persona que lo usa es que no tiene que obtener ningún permiso, no necesita un médico especial para tratar de colocarle un aguja, y no necesita obtener medicamentos difíciles de obtener", dijo el Dr. Nitshke en una manifestación de Sarco el año pasado.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el