¡Las quería meter al bote! Hombre en la India demanda a sus vacas por no producir leche

India.- ¡Aunque no lo creas! En la India un campesino, dedicado a la producción y comercialización de leche vacuna, decidió demandar a sus vacas al ver que estas no producían leche.

Aunque parezca difícil de creer, en la región sur de la India un hombre procedió a meter una demanda contra su ganado tras que su negocio se fuera a la banca rota por no haberle dado leche para poder comercializarla.

Durante años el campesino indio fue reconocido como uno de los mejores productores de leche de vaca en la región donde habita, por lo que acusó a la "conspiración organizada por las vacas", de haber quebrado su sustento de vida, al creer que los mamíferos habían cesado de darle leche para siempre.

Esta insólita acción rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación locales e internacionales, puesto que nunca se había visto a una persona intentado proceder legalmente contra un animal.

Tras, según él, haberse negado a proporcionarle el producto lácteo, el campesino enojado acudió ante la policía local para meter una demanda contra su ganado, el cual durante años lo llevó a ganarse el reconocimiento de la comunidad.

Ante las autoridades judiciales el hombre de la India declaró que él no había modificado en lo más ínfimo la rutina de las vacas, por lo que aseguró que tenía derecho de quejarse de la actitud que había adoptado estas privándolo de la producción de leche.

Ante los elementos policiacos, el productor de leche enfatizó que, debido a que había hecho su parte pero los animales no hacían la que les tocaba, la policía debía "convencerlas" para que estas produjeran leche de nueva cuenta.

No obstante, como era de esperarse, las autoridades locales le recordaron que no existen denuncias contra animales, motivo por el que no podían solucionar el problema de la negación de las vacas a dar leche.

La insólita historia fue contada a los medios informativos por las autoridades a las que el hombre había recurrido con la esperanza de ejercer alguna acción legal contra su ganado o, por lo menos, que estos convencieran a las vacas de producir de nueva cuenta leche.