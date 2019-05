Le explota el cerebro mientras veía televisión; sobrevive de milagro

El cerebro de una mujer 'explotó' mientras estaba viendo televisión y los doctores no pueden creer que siga con vida.

Chloe Gallagher, de Ontario, contó que en junio del 2010, llegó a su casa con un terrible dolor de cabeza, con visión borrosa y con la sensación de que el cerebro le explotaría.

Luego se puso a ver la televisión y a chatear con sus amigos en el celular.

Todo empezó por un dolor de cabeza

“De pronto, la pantalla de la TV y de mi celular comenzaron a ponerse borrosas y sentí que mi cabeza explotaría literalmente", explicó.

"No puedo describir el dolor que sentí ese día. Me levanté para ir al teléfono de la cocina porque no podía ver la pantalla de mi celular, pero cuando me paré de mi cama me caí. En ese momento me di cuenta que no podía caminar".

Chloe Gallagher en el hospital.

Chloe se encontraba sola en ese momento pero logró llamar a su padre para pedirle ayuda. No sabe como lo logró, cree que fue un milagro o la “memoria muscular”.

Uno de sus hermanos la encontró tirada en el piso gritando de dolor y habló a una ambulancia.

Al llegar al hospital, los médicos le tomaron una tomografía del cerebro y apareció un aneurisma que llenó su cabeza de sangre.

Tenían que actuar rápido para salvarla; sus padres creyeron que no resistiría.

Así quedó su cabeza luego de la cirugía. Foto: Chloe Gallager

Recibió una craneotomía descompresiva de emergencia para reducir la hinchazón en su cerebro y se le extrajo un pedazo de hueso del tamaño de su mano.

Un milagro

Luego de la cirugía, tuvieron que ponerla en coma por tres días.

Sin embargo, sus papá se prepararon para lo peor, ya que los doctores predijeron que Chloe terminaría con daño cerebral permanente.

Sin embargo, la joven de 15 años despertó. No recordaba lo que había pasado.

A pesar de todo abrió los ojos y sonrió. Foto: Chloe Gallager

"Tenía un dolor intenso luego de despertar, además de visión doble y estaba bizca. La visión doble desapareció y el lado izquierdo mejoró levemente, pero hasta este día todavía me queda la pérdida de visión periférica ", explicó.

A pesar de haberse recuperado, Chloe, de ahora 24 años, desarrolló epilepsia y hasta la fecha ha sufrido entre diez y 15 convulsiones.

Además, le realizaron otra cirugía para quitarle otro pedazo de hueso.

Los daños han ocasionado que regrese varias veces al hospital, pero ahora está mirando hacia el futuro y espera convertirse en enfermera.