León marino ataca a adolescente mordiéndola en el muslo (video)

California-. Una adolescente se encontraba bañándose tranquilamente en una playa de California cuando de pronto un león marino brotó de entre las olas y la atacó salvajemente, clavándole los dientes en la pierna.

El incidente fue captado en video por una amiga de la víctima. De acuerdo a los expertos, este tipo de ataques son bastante inusuales, pues los lobos marinos no atacan sin provocación, por lo que creen que pudo deberse a un envenenamiento con algas que afecta su cerebro y, por lo tanto, su comportamiento.

La adolescente, llamada Megan Pagnini, de 13 años, relató a medios locales cómo fue que vivió el momento del inesperado ataque.

Estaba saltando, bailando, divirtiéndome y me estaban tomando fotos graciosas, todos estabamos riendo y entonces un león marino me atacó.

Desconcertada, la joven no sabía qué sucedía, sólo pudo sentir una fuerte mordida en su muslo.

Lo sentí en mi pierna, y miré hacia abajo y me asusté. No sabía lo que era. Todo lo que sabía era que algo me estaba atacando.