Madre adicta al sexo habla de su cruda experiencia en un libro

Laurie Woodruff es una británica de 30 años cuya fuerte adicción al sexo la hizo perder el rumbo de su vida.

En su libro, "Diario de una adicta al sexo", relata cómo esta enfermedad llegó a controlar su vida, al punto que todas sus relaciones amorosas fracasaron y comenzó a descuidar a su hijo, un bebé de 18 meses. Hasta que decidió dar un giro en su vida.

El sexo me controla a mí y a mi vida. Yo lo permito, pero temo que un día me destruya. La adicción roe mi alma. Nunca estoy satisfecha, siempre quiero más. Cada acción que hago, es por amor al sexo", escribe.

Laurie destaca en su libro la lucha interna que una adicta al sexo atraviesa en la sociedad actual, condicionada por la vergüenza y el estigma que recae sobre ella por el hecho de ser mujer. Al plasmar su historia, tiene como objetivo ser de ayuda a otros adictos, admite en diálogo con The Sun.

La británica confiesa que se ha acostado con tantos hombres que ha perdido la cuenta; quizá entre 100 y 200. Pero la situación comenzó a convertirse en un verdadero problema cuando se antepuso a todo, llegando a un punto crítico que puso en riesgo todo lo que Laurie había alcanzado hasta el momento.

Para Laurie, la adicción al sexo llega a manifestarse de muchas formas, y la suya, que también se volvió en su punto débil, fue "buscar encuentros potencialmente peligrosos y volver a las mismas relaciones destructivas una y otra vez".

Todo comenzó cuando ella tenía apenas 12 años y tuvo sus primeras experiencias sexuales. De ahí en adelante no dejaría de alimentar su adicción.

Perdí mi virginidad siendo menor y aunque sabía que era algo incorrecto no podía detenerlo. Mis deseos se extendían a ambos sexos", escribe.

El asunto llegó a un punto crítico y se salió de sus manos. El cuadro era este: Woodruff estaba en una fiesta y mantenía relaciones sexuales con seis hombres a la vez, todo mientras su pareja la observaba. Luego seguiría haciéndolo con varios hombres a la semana sin siquiera sentir ganas.

Me sentía sin la capacidad de controlar mis deseos y recurría al sexo para calmarme todo el tiempo.

A decir de la autora, las "seis grandes parejas" que ha tenido su vida no duraron mucho debido a que su promiscuidad resultó intolerable para aquellos que estuvieron a su lado.

Y ese fue precisamente el motivo por que se separó de su última pareja, Ian, el padre de su bebé de 18 meses, Henry.

Laurie pensó que necesitaba ayuda cuando se dio cuenta que su obsesión con el sexo la hacía descuidar a su hijo y salir con hombres que intentaban controlarla.

Me di cuenta de que tenía que darle prioridad a mi hijo y entré a un grupo de adictos al sexo.

Allí conoció a muchas mujeres con problemas similares a los suyos, con relaciones destructivas y familias disfuncionales; que, como ella, buscaban superar su adicción y rehacer su vida.

Ahora, en un punto distinto de su vida, Laurie ha logrado sentirse mejor consigo misma y superar su adicción. Ahora, tras cuatro meses sin sexo, asegura que su vida es otra, y es por eso que ha decidido escribir este libro, prara intentar ayudar a quienes atraviesen problemas como los que ella tuvo.

Soy una persona sexual, siempre lo he sido y siempre lo seré, y no hay vergüenza en eso. Pero encontré una manera de canalizar la energía sexual excesiva hacia otras cosas, como mi carrera. Antes mi adicción me controlaba, ahora yo la controlo.