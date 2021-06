Madre amenaza con asesinar a su hijo si no terminaba su noviazgo con una joven blanca

Escocia.- La historia de una familia musulmana en Escocia ha continuado difundiéndose por redes sociales, luego de que la madre amenazara de asesinar a su hijo sí este no terminaba la relación con una chica blanca.

Se trata de Naveed Raza, una mujer de 52 años de edad y directora de una inmobiliaria en Edimburgo, Escocia, quien tras amenazar a su hijo de muerte, logró evitar la cárcel al pagar una multa de 500 libras esterlinas (14 mil 300 pesos mexicanos).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Pareja se esposa por 3 meses para evitar romper su noviazgo

Todo comenzó cuando Mohsin Raza de 27 años de edad comenzó una relación de noviazgo con Caraly Downie, una joven blanca del sector en marzo de 2019.

Debido a que la familia es musulmana, tenían un fuerte arraigo a sus creencias culturales y espirituales, por lo que una relación de este tipo estaba prohibida, según el entendimiento de la madre.

Ante esta situación, el joven decidió ocultar su relación con Caralyn, y solo la veía cuando terminaba su entrenamiento de futbol.

No obstante, tres meses después de que iniciara la relación de noviazgo, la madre de Mohsin comenzó a sospechar. Hasta que un día de junio llamó al entrenador para preguntar por los horarios de salida.

Al recibir esta información confirmó la sospecha de que su hijo no se iba directo a casa al salir del entrenamiento, y que se veía con la joven a la que ya traía entre ojos.

Por ello, al llegar a su casa, Mohsin fue confrontado por su madre, quien le exigió que terminara su relación con Caralyn, por ser una mujer blanca, lo cual le traía vergüenza a la familia, a lo que el joven se negó.

De acuerdo a lo narrado por Mirror, la madre usó un cuchillo que se apuntó al pecho, a modo de amenaza y chantaje contra su hijo para que dejara a la joven.

En el momento en que la madre amenazaba con suicidarse, su hijo asustado se acercó a ella para pedirle que no se hiciera daño y una vez ella bajó el cuchillo, él salió de su casa para desaparecer junto Caralyn.

Por lo que la madre comenzó a enviar mensajes amenazantes y chantajistas a su hijo con el fin de hacerlo volver a su casa.

De acuerdo a lo que declaró la fiscal Katie Cunninhgham, en alguno de los mensajes se podía leer que la madre amenazó a su hijo de muerte.

"Sí no regresas esta noche, te encontraré y te mataré", mensajeó Naveed a su hijo de 27 años. "Sí esto se filtra, me mataré y no te dejaré vivir tranquilo", amenazó.

Conforme pasaba el tiempo, los mensajes chantajistas y de muerte continuaban, en otros incluso le pedía que volviera a casa, pero que lo hiciera sin tener algún tatuaje de Caralyn.

Posteriormente Mohsin se fue a vivir con la familia Caralyn, con motivo de permanecer juntos y estar en mejores condiciones de seguridad. Hasta que un día, pese a que se había movido por la ciudad con total discreción, fueron encontrados por los padres de Mohsin.

Al ser encontrado, el joven de 27 años decidió llamar a la policía, lo que iniciaría un juicio contra su madre por amenazarlo de muerte.

Leer más: Texas pretende encarcelar a migrantes que crucen la frontera

Este juicio, ocurrido tras unos días de arresto de la madre racista, ocurrió durante el mes de agosto, donde tras declararse culpable y pagar una leve multa, salió libre.

Finalmente, la madre decidió aceptar la relación de su hijo con Caralyn, con quien aún sigue comprometido y planea casarse en el 2022. Por ello busca reconciliarse con Mohsin, tras aceptar que su comportamiento fue vergonzoso.

Pelea campal Metro CDMX

Síguenos en