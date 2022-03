Madre de tres niños gana más de 1 millón de pesos vendiendo medias usadas en OnlyFans

Los efectos económicos de la pandemia surtieron efecto en Lizzy Groombridge, una madre de tres hijos que en su búsqueda por financiar los gastos de su familia se encontró con una oportunidad, ahora ha ganado unas 50 mil libras esterlinas vendiendo medias usadas a través de OnlyFans.

Su altura y principalmente sus largas piernas le han hecho un lugar en la plataforma popular por su contenido para adultos, sin embargo Lizzy comenzó a través de TikTok en donde hablaba sobre su estatura mientras usaba medias, entonces algunas personas comenzaron a solicitar que se las vendiera.

“Hago muchos videos relacionados con mi estatura y uso medias en ellos. Hubo personas que me enviaron mensajes preguntándome si podían comprármelas. Dependo de mí mismo, así que pensé en aceptar la idea y ver cómo me iba” expresó.

Leer más: Mhoni Vidente predice que el 21 de marzo DIOS bajará a pelear con el DIABLO

La madre de tres niños tiene 27 años de edad y vive en Camborne en Cornwall, un condado ubicado en Reino Unido.

Con una estatura de un metro y 88 centímetros, Lizzy está por encima de la altura normalizada para las mujeres, por lo que no tardó en volverse un ícono en las redes sociales por mostrar su sensualidad a un mercado que parece encantado con verla utilizando medias de diferentes diseños.

Groombridge vende sus medias usadas tamaño XL por un precio de 45 libras esterlinas cada una, unos mil 225 pesos mexicanos, a través de la plataforma de OnlyFans, lo que ha logrado que recaude alrededor de 50 mil libras, es decir un millón 362 mil pesos, tan solo en un año y medio, el doble de lo que se obtiene en Reino Unido con un sueldo promedio.

La mujer de 27 años afirmó que hace viajes semanales a diversas tiendas para abastecerse de medias tamaño XL, sin embargo afirmó que disfruta demasiado de lo que ahora es su trabajo de tiempo completo.

“No me importa lo que piensen los demás. Sus opiniones no pagan mis cuentas. La idea surgió cuando la gente comenzó a acercarse a mí en TikTok. Ahora, en el espacio de una quincena vendo alrededor de 10 pero puede variar. Me ha abierto los ojos a áreas de deseos que nunca supe que existían pero tengo la mente abierta” dijo.

En cuanto al tema de realizar contenido para adultos y al mismo tiempo ser madre de tres niños, confesó que “tiene sus momentos difíciles”, ya que como todos tiene sus problemas personales, sin embargo usa la plataforma para impulsarse de nuevo.

“Solo quiero poder mantener a mis hijos y seamos realistas, ¿dónde voy a tener la misma oportunidad de ganar dinero? Este es mi trabajo de tiempo completo ahora y espero llegar a la cima” finalizó.

Leer más: VIDEO: ¡La justicia es ciega! Criminal se esconde detrás de auto en persecución y policías no lo ven

Su último proyecto ronda en crear una página en donde ayudará a otras mujeres a comenzar en el mundo del internet y enseñarlas a promocionar sus páginas, para así repuntar rápidamente, “así puedo ayudar a otras a obtener más control financiero de sus vidas también".