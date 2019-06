Madre entra en pánico por marca de su bebé y resulta ser cartón

Estados Unidos.- Una madre que llevó a su hija al médico después de descubrir que había una marca negra en su paladar, compartió el momento mortificante en que descubrió que solo se trataba de una pieza de cartón.

Darian Depreta, de Estados Unidos, visitó Facebook para compartir el vergonzoso viaje al médico de cabecera, donde admitió haber discutido verbalmente con los profesionales que al principio insistieron en que era una marca de nacimiento.

Al pasar al sitio de redes sociales, la madre admitió que estaba tan mortificada que "nunca más volvería" a la consulta de ese médico, ya que la misteriosa marca de su hija resultó ser un pedazo de cartón.

Darian, madre de dos, explicó que había estado jugando con su hija Bella, que tiene nueve meses de edad, cuando se vio por primera vez la extraña marca marrón.

Ella escribió en línea: "Estaba jugando con Bella hoy y noté que el paladar era negro. Intenté limpiarlo para ver si se salía y no". En pánico, Darian llamó a su madre y a su mejor amiga para pedirle consejo, y en media hora ella estaba en la consulta del doctor con la bebé Bella.

Llegué a los médicos y la enfermera practicante trató de borrarlo. Ella dijo que nunca había visto algo así antes, externó la madre mortificada.

"Ella consultó con el médico y me sugirieron que tal vez era una marca de nacimiento, pero insistí en que no era porque siempre me miro en la boca para limpiarla".

"En unos momentos, me dijeron que mi hija visitaría a dos especialistas, por lo que la enfermera practicante decidió echar otro vistazo al misterio médico".

Cuando descubrió que se veía "más blanca" en los bordes, la enfermera se metió en la boca del bebé para intentar quitar la marca, que resultó ser vergonzosamente un pedazo de cartón.