Maestra es DESPEDIDA por pedir a sus alumnos jurar lealtad a la bandera LGBT+

Estados Unidos.- Una maestra de los Estados Unidos se metió en serios problemas con autoridades educativas, luego de que revelara que pusó a sus alumnos de secundaria a jurar lealtad a la bandera LGBT+.

El caso surgió luego de que la maestra identificada como Kristin Pitzen del distrito escolar de Newport Mesa, en Orange, California publicó un video en la red social de TikTok en la que dijó a modo de broma que en sus clases permitía a sus alumnos jurar lealtad a la bandera del "Orgullo", en lugar de la de los Estados Unidos.

En la publicación que fue realizada desde su cuenta personal de TikTok @mesgillingsworth, Kristin mencionó: “Está bien, durante el tercer período, tenemos anuncios y hacen el juramento de lealtad. Siempre le digo a mi clase, ponte de pie si tienes ganas, no te pongas de pie si tienes ganas, di las palabras si quieres, no tienes que decir las palabras. Entonces, mi clase decidió ponerse de pie, pero no decir las palabras. Totalmente bien.".

La muestra relató que a uno de sus alumnos le pareció extraño jurar lealtad a una bandera sin una bandera, a lo cual ella señaló que en realidad si había una bandera.

Tras señalar esto, la maestra enfocó el banderín colgado en una de las paredes del aula y tras ello suelta una carcajada.

Esta situación habría generado un intenso repudió por los patriotas conservadores que criticaron que la maestra sugiera jurar lealtad a la bandera LGBT+ en lugar de la Estadounidense, que es considerado un valor nacional.

También te puede interesar

Fue ante la presión de los patriotas que el Distrito Escolar de Newport Mesa dijo que iniciaría una investigación por la publicación de Kristen que "causó alarma y preocupación relacionada con el saludo a la bandera estadounidense". Poco después se informó que la maestra había sido despedida.