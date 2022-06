Mantiene papa 'sonriente' en el congelador durante 5 años porque se ve 'amigable'

Una mujer identificada como Lori Bricks se negó a cortar una papa cuando estaba haciendo croquetas de patata en 2017 porque pensó que tenía un "aspecto tan amigable" que simplemente tenía que guardarla, así que la tiró en su congelador donde ha estado viviendo desde entonces.

La papa presenta ojos claramente definidos, fosas nasales y una boca sonriente, Lori y su esposo Michael Bricks decidieron llamar al carbohidrato alegre 'Pete'.

Lori y Michael también organizaron una sesión de fotos improvisada, con imágenes de Pete reclinado en una silla, sentado en una mesa y viendo la televisión.

Cinco años después, Lori, de 51 años, desenterró recientemente a Pete de su nuevo y frío hogar y descubrió que la papa ahora luce nuevas adiciones, incluida una barba de hielo y pies de brotes.

Pero Lori, de Parker, Colorado, Estados Unidos, ha dicho que no se deshará pronto de la papa, ya que quiere quedarse con Pete durante otros cinco años para poder hacer otra sesión de fotos que marcará una década desde que encontró eso.

"Lo encontré hace cinco años en una bolsa de papas del supermercado. Las estaba sacando para hacer croquetas de patata para el desayuno y vi su carita sonriéndome. No podía convertirlo en un hash brown porque tenía un aspecto muy amistoso. Me hizo reír tanto que no podía tirarlo ni comérmelo. Recuerdo que pensé que sería una pena deshacerme de él", dijo Lory.

"Lo llamé Pete porque pensé que solo se parecía a Pete. Podrían haber sido un par de copas de vino más tarde esa noche lo que me inspiró a hacer la sesión de fotos. Solo pensé 'tenemos que tomar algunas fotos de él' y quería que fueran emocionantes. Tuve una infancia casa de muñecas con algunos muebles lindos [y los usé]", añadió.

Contó que la idea de congelarla fue inspirada por su hermana, "ella tenía un pastel con una celebridad de cuando era joven y lo congeló y lo llevó a todos lados porque le encantaba. Yo estaba como 'podría congelarla'".

Después de recordar que Pete estuvo en una cámara frigorífica el mes pasado, Lori decidió realizar una segunda sesión de fotos en la que le dio a la papa un pequeño sombrero Stetson y lo preparó para que pareciera que estaba pescando en un charco.

Agregó que "quería ver cómo estaba y lo está haciendo muy bien, todavía está sonriendo y todavía está feliz. Tiene un poco de glaseado alrededor de la barbilla, está envejeciendo bien. También le han crecido algunos pies pequeños, creo que esos son brotes, parece que tiene puestos unos zapatos pequeños".

"Tomé más fotos y luego lo puse de nuevo en el congelador, lo sacaré dentro de cinco años para marcar una década de él con nosotros".

Desde entonces, Lori ha compartido algunas fotos de la sesión en las redes sociales y ha acumulado más de 2000 me gusta, acciones compartidas y comentarios en su publicación.

"No me di cuenta de lo feliz que iba a hacer a la gente. Creo que todos necesitan algo tonto en este momento y creo que dio en el clavo con todos. La gente decía que les había alegrado el día y eso me hizo feliz", mencionó Lory.