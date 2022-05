"Me acusan en el caso Debanhi", Gustavo Soto asegura no ser "El Jaguar"

Corpus Christi.- Durante la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa y la investigación por su muerte salió a la luz en internet el apodo "El Jaguar" y la fotografía de un hombre, quien según capturas de pantalla, estaría relacionado con el caso.

A pesar de que no es posible comprobar la veracidad de las conversaciones de WhatsApp y que la FGJNL no se ha pronunciado sobre ellas, usuarios de redes sociales las consideran ciertas porque fueron compartidas por el periodista y creador de contenido Fabián Pasos, de Mafian TV.

Pero todo tomó un giro inesperado cuando un hombre identificado como Gustavo Soto Miranda, presuntamente quien aparece en las fotos sobre "El Jaguar", dijo públicamente que lo están difamando al relacionarlo con un crimen que no presuntamente cometió.

Fue mediante una transmisión en vivo hecha en su cuenta de Instagram donde explicó que no tiene el apodo que le atribuyen, y agregó, que le "El King Kong" por su sobrepeso y altura.

"Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mi no me apodan ‘el Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral", dijo.

Gustavo Soto también mencionó superficialmente que no tiene relación con el caso Debanhi Escobar, aunque prefirió no dar detalles sobre el tema.

"Yo no quiero hablar ahorita de ese tema, no quiero decir por qué me relacionan, porque pues todo eso va a salir en la entrevista", dijo el sujeto tras dar a conocer que fue invitado a declarar en una importante cadena que transmite en Estados Unidos y América Latina.

El hombre nacido en Estados Unidos, pero criado en México, sostuvo que no se esconde de las autoridades y que se encuentra en Corpus Christi, Texas, USA, donde puede estar sin problema por su nacionalidad.