"Me lamí los dedos y aquí estoy", mujer se come a su esposo y adelgaza 20 kilos

Estados Unidos.- Una mujer de 26 años de edad originaria de Estados Unidos se comió los restos de su esposo y bajó veinte kilos, el hombre había muerto en 2011 y desde entonces ella lo llevaba a todas partes hasta que comenzó a comérselo.

Tennessee Casie, de 26 años, estuvo casada diez meses con quien consideraba el amor de su vida pero este lamentablemente murió en 2011 a causa del asma, desde entonces llevó las cenizas a todos lados hasta que comenzó a comérselas.

"No quería borrarlo, ese es mi marido, así que me lamí los dedos y aquí estoy y no puedo parar, me estoy comiendo a mi marido", comentó la mujer tras una entrevista en 2019.

Leer más: Ucraniano ofrece a militares rusos remolcar tanque sin gasolina de regreso a Rusia

El día que comenzó a comerse las cenizas de su esposo fue cuando las transportaba de un lado a otro y de repente se le cayeron en el carro, ella se negaba a tirarlas, por lo que comenzó a lamerlas en un acto de desesperación para no perder lo que le quedaba de su esposo.

Desde entonces ella come un poco de las cenizas de su esposo entre cinco y seis veces al día, y la forma de hacerlo es muy peculiar: primero lame su dedo, y luego ingiere las cenizas mordisqueándolas, el sabor, al decir de ella, es como la de un huevo podrido.

Desde que comenzó a comerse las cenizas de su esposo Casie ha bajado 20 kilos, pero esto se debe ya que solo se come los restos de su esposo y esto podría causarles daños severos en su salud.

Leer más: Rusia invade a Ucrania tras 31 años de tensión por la caída de la URSS

La mujer señala que comerse los restos de su esposo le causa sentimientos de culpa, y que este extraño hábito se ha convertido en una obsesión que cada vez le deja menos cenizas.