Médico llora al descubrir que su paciente tiene cáncer terminal mientras le realizaba una cesárea

Una mujer descubrió que tenía cáncer terminal mientras se sometía a una cesárea después de que los médicos descartaran sus preocupaciones como “ansiedad”.

La mujer Lois Walker, de 37 años, se enteró que tenía cáncer en etapa 4 cuando su hijo Ray nació por cesárea en 2021. Los cirujanos encontraron cáncer en sus ovarios, el revestimiento de su abdomen y los ganglios linfáticos.

Antes del nacimiento de su hijo, la madre de tres hijos había estado experimentando dolor de estómago durante más de 12 meses e hizo 20 llamadas a su médico de cabecera durante el encierro.

Hizo múltiples visitas a A&E solo para recibir medicamentos para la ansiedad y le dijeron que se mantuviera alejada de los productos lácteos.

Después de seis rondas de quimioterapia y dos operaciones, lamentablemente los médicos ahora dicen que no hay forma de detener el cáncer.

“Ha sido absolutamente diabólico. Se hacen llamar profesionales de la salud y se supone que deben brindarnos atención, pero eso es negligencia. Siento que podría haberse detectado antes, para no tener este diagnóstico tardío, y dejaré tres hijos", dijo la mujer.

"Si el NHS no reconoce que las cosas deben cambiar, lo siento por todos y por todas".

Lois, compradora de una empresa de ingeniería, se enfermó por primera vez en junio de 2020 cuando experimentó hábitos extraños en el baño e hinchazón alrededor del diafragma.

Llamaba regularmente a los médicos de Dove Valley Practice, en Worsbrough, y visitaba el Hospital Barnsley, pero le dijeron que podría tener el síndrome del intestino irritable.

Lois siguió llamando a su médico de cabecera a medida que sus síntomas empeoraban, pero los médicos solo le ofrecieron medicamentos para la hipocondría.

“Iba a los médicos, pero no les podía decir nada nuevo porque siempre eran los mismos síntomas, así que me trataron con antiácidos. Luego, me dijeron que podría ser ansiedad por la salud, así que me recetaron citalopram. Ya sufría de cáncer de piel, así que le dije a mi médico: '¿No crees que podría tener cáncer?' Y él dijo: 'Oh no, es solo que te estás haciendo viejo y los cuerpos no funcionan tan bien”, manifestó

Lois descubrió que estaba embarazada en diciembre de 2020, y 14 semanas después, sufrió un dolor terrible después de que su examen de revelación de género.

“No podía lidiar con este dolor, y cuanto más avanzaba el embarazo, más insoportable se volvía. Llegó al punto en que no podía caminar ni comer.

"El médico dijo que pesaba lo mismo que hace 12 meses y, en ese momento, tenía nueve meses de embarazo, y eso no pareció sonar ninguna alarma”, añadió Lois Walker.

Después de que el dolor se volviera demasiado, finalmente les dijo a los médicos que estaba dispuesta a suicidarse si no tomaban en serio sus preocupaciones.

Fue admitida en el hospital para el control del dolor, donde le dieron morfina, pero de nuevo no hubo una investigación profunda por parte de los médicos sobre la causa del dolor.

Agregó que “la gota que colmó el vaso fue cuando tuvieron que involucrar al equipo de salud mental porque dije que había llegado al punto en el que tendría que terminar con la vida de ambos, y me da vergüenza decir eso".

Luego, el médico de Lois realizó una investigación más exhaustiva sobre sus preocupaciones y encontró una masa detrás de su matriz, lo que los llevó a dar a luz a su bebé al día siguiente.

Y el 3 de septiembre de 2021, cuando se puso de parto con su tercer hijo, Ray, se enteró por el médico que la trataba que lo más probable era que tuviera cáncer.

Lois dijo: "Cuando me abrieron, él dijo: '¿Pensé que dijiste que no te sometiste a una cirugía abdominal?' y dije que no.

"Fue entonces cuando supe que se había encontrado algo, ya que llamaron a algunos médicos. Simplemente dijeron, básicamente, que mi abdomen estaba tan enfermo que necesitaban enviar algunas biopsias y que tendría que esperar. Pero lo sabía de todos modos", afirmó.

"El médico me agarró la mano y lloró y dijo que me había defraudado".

A pesar de someterse a quimioterapia poco después de recibir su diagnóstico, Lois descubrió que su cáncer se había propagado y que sería terminal.

“Mi hígado se había fusionado con mi diafragma, por lo que tuvo que ser recortado. Mi vejiga se había fusionado con la parte posterior de mi útero, por lo que tuvo que ser recortado, y todos mis ovarios se habían fusionado. Luego tuve la devastadora noticia de que también está en mis intestinos, mi estómago y mi hígado. Obviamente, eso nunca es bueno, son mis principales órganos que necesito”.

"Se trata de una vida cómoda durante el tiempo que me quede, y ahí es donde estamos en este momento".

Cuando se le pidió un comentario, un portavoz de Dove Valley Practice dijo: “Lamentamos escuchar las preocupaciones de la Sra. Walker sobre su atención y que no se sintió escuchada.

"Llevamos a cabo una revisión de la atención de la Sra. Walker y las referencias para las pruebas y compartimos esos hallazgos con ella en ese momento.

"Agradecemos a cualquier persona que tenga inquietudes sobre la atención que ha recibido con nosotros que se ponga en contacto para que podamos investigar.

"Desafortunadamente, no podemos comentar más debido a nuestro deber de confidencialidad".

Un portavoz de Barnsley Hospital NHS Foundation Trust agregó: "Barnsley Hospital lamenta escuchar que la Sra. Walker tiene preocupaciones sobre su atención.

"Agradecemos a cualquier paciente que tenga inquietudes sobre la atención que ha recibido que se comunique con nuestro Equipo de asesoramiento y quejas para pacientes, que investiga las inquietudes de los pacientes para garantizar que se tomen medidas de manera oportuna y adecuada", dijo el portavoz.