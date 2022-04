¡Medida desesperada! Llevan a una joven a la iglesia a jurar que no le hablará a su ex

Cuando de promesas se trata, no importa cómo, no importa cuándo, ni las medidas a las que se tenga que acudir para que estas se cumplan, y a una de ellas, nada común, han acudidos unos padres que llevaron a su hija para que jurara ante Dios que no le volvería a hablar a su ex.

El video de la acción fuera de lo común fue publicado en la red social TikTok, donde se puede ver a los padres sosteniendo a la joven frente a la figura de la virgen, donde hace el juramento y cierra con una persignación.

Tan pronto fue compartido el video en redes sociales, con la frase medidas desesperadas, se hizo viral y hasta el momento ya cuenta con más de un millón de likes y más de 100 mil compartidas.

El TikTok fue compartido originalmente en la cuenta de @mr.valeskaa, y el mismo se puede leer “la llevaron a jurar para que no hable con su ex novio”.

Entre los más de 30 mil comentarios se pueden leer algunos que se solidarizan con la joven pues según estas usuarias, la próxima podrían ser ellas.

“No me río porque bien podría ser yo”, “0% ofendida, 100% identificada” y “Que no lo vean mis papás”, fueron algunos de los comentarios solidarios.

Mientras que otros lo tomaron con muy bien humor y escribieron:

“Apoco también eso se jura, ocupo unos amigos pa que me obliguen a llevarme ahí y fingir que no quiero hacerlo, jajajajajaja OCUPO!!!”, “jajajjaja, no le des ideas a mi marido para con mi hija” y “mis papás próximamente si vuelvo a caer con el vato”.