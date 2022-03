¡Mexican Style! Enorme jaguar amenaza en calles de Quintana Roo (VIDEO)

Quintana Roo.- La "invasión" de animales salvajes en zonas habitadas es tema frecuente, y la explicación es sencilla: los humanos invadimos el terreno que solían habitar. En esta ocasión te traemos un video que muestra a un jaguar caminar tranquilamente por calles de Quintana Roo.

Así lo publicó el usuario de Facebook "Ron Haugen", originario de Fredericksburg, Iowa, Estados Unidos, que habita en Residencial Alborada, donde esperaba todo menos ver al gran felino caminar a unos metros de su vivienda.

En el video viral que dura exactamente 14 segundos se ve al jaguar caminar lentamente por un costado de la calle sin prestar atención a las casas y carros estacionados, afortunadamente su paseo se dio durante la madrugada, mientras todos dormían.

"Some developments in Puerto Morelos have monkeys, we have a jaguar", escribió el norteamericano junto al audiovisual, palabras que traducidas al español significan: "Algunos desarrollos (habitacionales) en Puerto Morelos tienen monos, nosotros tenemos un jaguar".

Tras caminar al menos una calle el animal salvaje se dirigió a una zona con pasto, probablemente para volver a la guarida donde se resguarda cotidianamente desde que el ser humano le quitó parte de su territorio.

Hasta el momento no se sabe si el jaguar verdaderamente es salvaje o si, por el contrario, escapó de alguna casa como ya ha sucedido antes con grandes felinos en México.

