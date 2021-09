"Mi esposo se perdió el nacimiento de nuestro bebé para irse al McDonald's, ahora es mi ex"

Estados Unidos.- El nacimiento de un hijo siempre será un acontecimiento importante en la vida de un padre, sin importar el momento, pero el caso de una pareja se volvió viral en redes sociales.

Una madre relató cómo es que su pareja decidió hacer un viaje a McDonald's mientras ella estaba en pleno trabajo de parto, lo que es extremadamente arriesgado.

Pero, aunque regresó al hospital a tiempo, procedió a comer la comida frente a la mamá hambrienta y la bebé, a quien no se le permitió comer en caso de que necesitara una cesárea.

La madre realizó un TikTok, con el nombre de usuario @athome_withjaxon , respondió a un clip de dos parteras australianas hablando sobre el "comportamiento de papá durante el trabajo de parto".

Leer más: Descubren a hombre que momificó y escondió el cuerpo de su mamá para seguir cobrando ayudas

"Es cuando se pierde el parto para validar la multa de estacionamiento", dijo una de las parteras, antes de que interviniera la madre.

"Él fue a McDonald's, regresó, se comió su McDonald's frente a mí porque no me permitían comer en caso de que tuviera una cesárea", explicó en el video.

"Luego se fue y se quedó dormido en la sala de espera cuando yo bajé para una cesárea y mi papá era entonces mi compañero de parto. ¡Eso es lo que es para mí!"

Eso ciertamente es mucho para desempacar. Si bien muchas personas comentaron en el clip preocupadas por cómo el padre de su hijo trataba a la madre, más tarde confirmó que ya no están juntos, porque seamos sinceros, se merece mucho mejor que eso.

"No estoy con él, tampoco estaba con él en el momento del nacimiento de mi hijo", explicó. "Estuvimos juntos cuatro años y 14 meses de casados. Tenía seis meses de embarazo cuando decidió que ya no me amaba y que no quería estar conmigo".

Y resulta que perderse el nacimiento de su hijo es en realidad bastante común entre los hombres, y muchas mamás se apresuran a ir a la sección de comentarios para compartir sus propias experiencias.

"Mi esposo se quedó dormido en el piso y los médicos tuvieron que despertarlo cuando fui a la cesárea de emergencia", comentó una madre, y agregó: "Para ser justos, no había dormido en 48 horas".

Otro escribió: "Mi ex tuvo una juerga de tres días mientras yo estaba en el hospital dando a luz".