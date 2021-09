Mi ex me dejó por mi nuera de 18 años, tras curarme de cáncer

Salir adelante después de haber pasado por un hecho doloroso es difícil, más cuando una enfermedad tan estresante como el cáncer de mama ataca a un miembro de la familia y ya no queda más que hacer que luchar para salir adelante en la vida.

En esta ocasión, una mujer anónima contó la forma en que su ex esposo la abandonó después de cinco años de relación y se fue con la novia de su hijo de 18 años, justamente luego de que ella superó la lucha contra el cáncer de mama.

Una pérdida de seis kilos de peso y un cambio de estilo fue lo que la ayudó a realizar una revisión mental y física, sin embargo no ha funcionado del todo para poder trabajar en una relación romántica; aun cuando de esta manera la mujer ha abordado la situación de forma positiva al volverse más saludable y subiendo su autoestima, ha recorrido ya gran parte del camino así.

Afirmó que actualmente, el hombre que fue su pareja ya ha terminado la relación con aquella adolescente y ahora vive con un amigo de hace años, sin embargo eso no disminuye el trauma por aquella ruptura tan dolorosa, misma que llega al nivel en el que no puede entregarse de lleno a una relación.

“Estoy en varios sitios de citas y he tenido algunas citas, buenas y malas, pero tan pronto como un hombre sugiere algo más allá de reunirse en un bar, me aterrorizo” relató.

Afirmó que ahora conocía a un hombre y luego de varias citas, él la había invitado a cenar y luego pasar a un hotel, cosa que simplemente le hizo sacar millones de excusas.

Según Coleen Nolan, una consejera sobre sexo, relaciones y problemas de la vida, llega el punto en el que resulta aterrador volver a la escena de citas después de un divorcio.

“Pero no te presiones para dormir con alguien si no te sientes preparado. Si te gusta este chico, sal con un poco más antes de aceptar pasar la noche. Si le gustas, lo entenderá” aseguró Nolan.

La honestidad funciona en estas ocasiones, de acuerdo a la consejera, así el hombre no tiene qué adivinar lo que se piensa y, si hay química las cosas sucederán.

Finalmente, invitó a la mujer a no presionarse, es normal sentir desconfianza después de lo sucedido con su ex pareja, sin embargo debe comprender que el nuevo chico no es su ex y al abrirse aliviaría una gran presión.