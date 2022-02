Modelo de OnlyFans gana más de 1 millón de pesos al mes: Le pagan por lavarse el cabello

Inglaterra.- Una ex trabajadora de la salud, en el área de atención médica, renunció para dedicarse en su carrera de OnlyFans, donde gana hasta 51 mil libras al mes (más de 1 millón 400 mil pesos mexicanos).

Belle Grace de Yorkshire, Inglaterra, trabajaba de tiempo completo como líder de equipo en una institución de cuidado que alberga a niños y adultos diagnosticados con autismo, pero decidió lanzar una página de OnlyFans para ganar dinero extra en el mes de mayo del 2020.

El contenido de Belle explotó en redes y ganaba más de 49 mil libras (alrededor de un millón de pesos) en su primer mes en el sitio, así que la joven decidió dejar su trabajo de atención médica y hacer de OnlyFans su carrera de tiempo completo.

Belle dijo: Esto fue 10 días después de dejar mi "trabajo de vainilla" como líder de equipo en la industria del cuidado.

"Mi familia y mis amigos me apoyan mucho. Saben lo bien que me está yendo económicamente y simplemente me apoyan para continuar y hacerlo mientras pueda".

La modelo de 26 años ahora genera un promedio de 51 mil libras al mes con el contenido de OnlyFans, pero el trabajo no está exento de solicitudes extrañas, ya que Belle admitió que una vez un hombre le pagó 300 libras por un video en el que se deje mirar como ella se lava el cabello.

Explicó que recibe solicitudes de videos como cosquillas, lavándose el cabello o videos de trenzas de cabello.

"Una vez un hombre me pagó 400 dólares solo para que me lavara y cepillara el cabello mientras me duchaba y miraba cómo goteaba el agua desde el fondo".

Otro fan incluso gastó un total de 20 mil libras para que se comprara ropa o disfrutara de buenas comidas.

Sin embargo, Belle también recibe una buena cantidad de mensajes de odio y ha afirmado que le envían amenazas de muerte "todo el tiempo" en TikTok donde comparte su otro contenido.

"TikTok es, con mucho, el peor para todo tipo de odio: cada video que publique habrá un comentario de odio en alguna parte".

Pero a pesar de la negatividad, Belle también esta agradecida por TikTok ya que uno de sus videos se volvió viral y generó más seguidores en OnlyFans.

La joven piensa ahorrar dinero para invertirlo en el futuro y también reservar para unas vacaciones.

