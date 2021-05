Modelo dice que no se amputara una pierna a pesar de comentarios

Estados Unidos.- Mahogany Geter, una modelo de 23 años de edad, ha hablado del abuso que ha recibido de "trolls de internet" que le decían que se amputara la pierna.

Mahogany Geter, de 23 años y de EE. UU., nació con linfedema, una afección a largo plazo en la que el exceso de líquido se acumula en los tejidos blandos del cuerpo y causa hinchazón en el lado izquierdo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que a pesar de estar inundada de comentarios "ignorantes" sobre su apariencia, "no ha tenido más remedio" que elevarse por encima de su maldad.

Leer más: Encarcelan a propietario de tienda tras infestación de cucarachas, moscas y ratas muertas

Ahora muestra su discapacidad con sesiones de fotos empoderadas en Instagram y al mismo tiempo crea conciencia sobre su condición en YouTube y otras plataformas sociales.

La modelo fue diagnosticada poco después de nacer, solo que puede tratar de aliviar su dolor causado por la condición, ya que actualmente no existe cura para ella.

En su punto más grande, la pierna de caoba agrega 45 kilos a su peso corporal total de 136 kilos.

Lo que puede hacer para minimizar la hinchazón es una rutina de fisioterapia y masajes de drenaje linfático.

A pesar de su difícil viaje, Mahogany no se ha rendido y está decidida a hacerse un nombre en la industria de la moda, con su madre, Timika, apoyándola en cada paso del camino.

Mahogany, la mayor de tres hermanas, dijo: "Mi madre estaba muy preocupada cuando me diagnosticaron, pero hemos pasado por todo juntos. De niña nunca me sentí bonita, solía pensar que Dios me había maldecido. Me sentí feo, como un fenómeno de la naturaleza y lloré en privado tantas veces".

Entonces decidí que me dieron esta condición porque soy emocionalmente fuerte y puedo manejarla

Agregó que "Desde entonces he estado aprendiendo a aceptarme y celebrarme".

Detalló que busca inspirar a otras personas y celebrar sus diferencias. "Ahora creo que soy hermosa por dentro y por fuera. Estoy orgullosa de lo que mi cuerpo puede hacer".

Personas crueles de internet intentan burlarse de Mahogany con comentarios que le dicen que "ampute su pierna para que se vea mejor", pero ella ha aprendido a ignorarlos.

Mahogany dijo: "He tenido una buena cantidad de comentarios ignorantes, una persona me dijo que mi pierna parecía un rollo de jamón y una niña en la escuela me llamó perra deformada".

Ha sido muy difícil superar a esta gente mala, pero no tengo otra opción

"Durante mucho tiempo me sentí tan mal conmigo mismo, pero una vez que crecí y con mucho apoyo de la comunidad de linfedema en línea y de mi madre, que es mi inspiración, es tan fuerte que me di cuenta de lo hermosa que soy", dijo la joven modelo.

En los días de buena salud, a Mahogany le gusta mantenerse activa con su fisioterapia y crear contenido de TikTok e Instagram en su página lymph.goddess23, donde tiene más de 8.000 seguidores.

“Actualmente no estoy trabajando porque me estoy enfocando en mejorar mi pierna. Paso mucho tiempo dibujando, escuchando música y publicando contenido en mi canal de YouTube ".

Día a día Mahogany maneja su condición con masajes, vendajes compresivos y fisioterapia. Bebe mucha agua para limpiar su sistema y tiene que evitar los alimentos salados y el alcohol.

Leer más: Mujer de 100 kilos mata a su esposo sentándosele encima durante una pelea

Desafortunadamente, la caoba puede sufrir brotes de celulitis, una infección cutánea dolorosa causada por la hinchazón. A menudo la hospitalizan para recibir tratamiento con antibióticos.