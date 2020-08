Monedas de Emilio Zapata valen hasta 6 mil pesos

México.- El Banco de México ha sacado a circulación desde hace varios años monedas con varios lideres mexicanos, uno de ellos Emiliano Zapata, el cual ha aparecido en el extinto billete de diez pesos así como en monedas de $5.00 que aun siguen circulando por todo el territorio mexicano.

Fue en 1994 cuando Banxico sacó por primera vez el billete de diez pesos donde aparecía Emiliano Zapata, junto con dos manos sosteniendo mazorcas de maíz, mientras que en la parte de atras aparecía una escultura del personaje de Cuautla, Morelos. Este billete salió de circulación en 1996.

En el 2010 salieron en circulación monedas conmemorativas de la Revolución Mexicana, donde nuevamente apareció Emiliano Zapata, actualmente muchas personas las venden y/o compran entre 50 a 800 pesos, ya que las consideran de colección, aunque hay personas que llegan a pagar más dinero para obtenerlas por el valor historico que se les da.

Pero hay otras monedas que llegan a costar más de seis mil pesos, estas salieron en 1985 y son totalmente de plata, nuevamente aparece el líder militar y campesino, Emiliano Zapata, en ella, junto con Venustiano Carranza, Francisco I. Madero y Francisco Villa, con la imagen del monumento a la Revolución al fondo, dicha pieza salió como conmemoración del 75 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. Esta moneda la puedes encontrar en páginas de compra y venta de internet con un valor de 6 mil 800 pesos.

¿Quíen fue Emiliano Zapata?

Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como Emiliano Zapata, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur.

También fue conocido como el “Caudillo del Sur”. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del Porfiriato. Aunque Zapata fue excluido, junto con Pancho Villa, del Congreso Constituyente de 1917, a ellos se debe el constitucionalismo social que de ahí surgió, especialmente el artículo 27.

¿Cómo identificar una moneda falsa?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), brinda algunas recomendaciones para saber identificar monedas falsas. El organismo explica que cualquier diferencia que se note en el peso, diámetro o espesor, puede indicar que se trata de una moneda apócrifa.

En una clara y breve explicación a través de una infografía publicada en su cuenta de Twitter, con información del Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda lo siguiente para aprender a reconocer una moneda verdadera y una falsa:

Tócala

Las monedas formadas por dos metales diferentes como son las de 1, 5 y 10 pesos están ensambladas a la perfección, por lo que no se percibe algún borde en la unión de los metales. El canto o borde de la moneda puede ser liso, con ranuras paralelas o con una combinación de ambas, sin embargo, si presenta rebabas u otras irregularidades, puede tratarse de una moneda falsa.

La textura de las monedas es lisa, en caso de que tenga una textura resbalosa, seguramente es una pieza falsa.

Mírala

El color de una moneda es único, es decir, no cambia durante toda la vida de la moneda. Es importante señalar que las monedas en nuestro país no cuentan con ningún tipo de recubrimiento, ni tienen chapa metálica o pintura sobrepuesta, por lo tanto, no se decoloran. Las monedas, al ser utilizadas diariamente, sufren desgaste natural e irregular (disparejo). Si una moneda tiene un desgaste homogéneo (parejo), o tiene una falta de nitidez general en el grabado, entonces puede tratarse de una moneda falsa.

