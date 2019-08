Movimiento antijabón: Buscan salvar el mundo dejándose de bañar

¿Quieres salvar el mundo? Surge un nuevo movimiento que se ha extendido en Estado Unidos, algunos de ellos han tomado su baño por última vez hace más de quince años.

Evitando los jabones y shampoo, buscan reducir la contaminación del agua y evitar las botellas de plástico, mantienen al margen la industria de la cosmética y de los productos de higiene corporal.

También se respaldan dejando que los microbios amistosos que viven en la piel humana, crean una barrera que los protege contra las enfermedades comunes, dejan que las bacterias se encarguen de todo.

De acuerdo con el medio The Guardian, se llaman Soap-dodgig,el británico químico y empresario, David Whitlock, quien lleva 15 años en este movimiento, menciona que busca tener una piel balanceada y que no ha tenido gripe, mientras que su cuerpo no desprende olor.

Agrega que los primeros meses fue algo raro, pues extrañó bañarse y que tenía sucia una parte específica de su cuerpo, la cual lavaba pero nunca con jabón.

Fundó una empresa llamada AOBiome, quien llevó la bacteria al mercado, se trata de Ammonia-Oxidin Bacteria, que ahora se vende al mundo en forma de spray desde la sede de la compañía en Cambridge, Massachusetts.

Menciona que una persona promedio dura hasta 15 minutos en el agua, pero que las bacterias y organismos saludables pueden vivir de forma simbiótica en armonía con el cuerpo.

Además de que estas bacterias, literalmente se comen el mal olor, se dan un festín de amoniaco con la transpiración del cuerpo.