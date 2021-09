Mujer admitió que tuvo sexo con un delfín de laboratorio

Estados Unidos.- Margaret Howe Lovatt había amado a los animales desde niña pero cuando comenzó a comprender a los delfines en un laboratorio, llegó a tener un romance con uno.

Uno de sus primeros recuerdos de Margaret es que su madre le regaló un libro sobre un gato que habla cuando era solo una niña.

Desató una fascinación de por vida con los animales y cómo se comunican y la llevó a convertirse en una parte clave de un experimento financiado por la NASA en la década de 1960, de acuerdo con los documentales de la BBC.

Margaret explicó: "Era una historia sobre un gato que podía hablar y entender a los humanos y se me quedó grabado que tal vez existe esta posibilidad".

A diferencia de la mayoría de los niños, Margaret no dejó de soñar con algún día comunicarse con los animales.

Sus sueños se hicieron realidad en la Navidad de 1963, cuando vivía en la isla caribeña de St. Thomas.

El cuñado de Margaret mencionó que había un laboratorio secreto en un extremo de la isla donde estaban trabajando con delfines.

Incapaz de resistirse, Margaret, que solo tenía 20 años, tuvo que conducir hasta allí para echar un vistazo, y fue recibida por Gregory Bateson.

Él era el director del laboratorio y quedó instantáneamente impresionado por la joven que se había acercado a él y le había dicho que quería participar y que haría todo lo posible para ayudarlo.

Permitió que Margaret observara a los delfines y escribiera todo lo que observaba; a pesar de no tener ningún entrenamiento científico, ella era experta en detectar el comportamiento de los animales y su lugar en el estudio estaba asegurado.

Margaret recuerda vívidamente lo que vio la primera vez que observó a los tres delfines.

Ella explicó: "Peter, Pamela y Sissy. Sissy era la más grande. Insistente, ruidosa, ella dirigía el espectáculo".

"Pamela era muy tímida y temerosa. Y Peter era un chico joven. Estaba llegando a la mayoría de edad sexualmente y un poco travieso".

Cuando Margaret conoció por primera vez al trío de delfines, estaban alojados en una piscina marina debajo del laboratorio, donde podían ser observados a diario.

Financiado por la NASA, el plan consistía en determinar si se podía entrenar a los delfines para que entendieran y hablaran inglés.

Pero los científicos estaban decididos a observar más de cerca a las criaturas y se les ocurrió un plan extraño para observarlas en la vida cotidiana.

Ellos, junto con la ayuda de Margaret, transformaron una casa corriente en un delfianrium doméstico inundándolo con agua hasta las rodillas.

Esto significaba que quienes trabajaban en el proyecto podían convivir con los animales y observarlos las 24 horas del día.

Y a medida que Margaret pasaba más tiempo con las majestuosas criaturas, formó vínculos cada vez más estrechos con ellas, especialmente con Peter.

Ella explicó: "A Peter le gustaba estar... conmigo. Se frotaba la rodilla, el pie o la mano y yo lo permitía".

"No me sentía incómoda, siempre y cuando no fuera demasiado duro. Al principio lo ponía en el ascensor y le decía que ibas a jugar con las chicas por un día".

"Fue más fácil incorporar eso y dejar que sucediera, fue muy precioso y muy gentil, Peter estaba allí, sabía que yo estaba allí".

Margaret afirma que esto se convirtió en una parte regular de sus estudios, ya que trató de enseñarle a Peter a hablar inglés.

Ella agregó: "Fue sexual por su parte, no fue sexual por mi parte, quizás sensual".

"Simplemente se convertiría en parte de lo que estaba pasando como una picazón, simplemente deshazte de eso que nos rascaremos y terminaríamos y seguiríamos adelante".

"Yo estaba allí para conocer a Peter, eso era parte de Peter".

Sin embargo, cuando se agotó la financiación del experimento, la pareja se separó y Peter fue enviado a mil millas de distancia a un pequeño laboratorio en Florida.

Pero fue demasiado para el aparentemente desconsolado Peter, quien murió solo unas semanas después en un aparente acto de suicidio.

"Recibí esa llamada telefónica de John Lilly. John me llamó él mismo para decirme. Dijo que Peter se había suicidado", dijo Margaret a The Guardian.

El veterinario del laboratorio, Andy Williamson, atribuyó la muerte del delfín a un corazón roto, afirmando: "Margaret podría racionalizarlo, pero cuando se fue, ¿Verdad Peter? Aquí está el amor de su vida desaparecido".

Ric O'Barry, de la organización de derechos de los animales The Dolphin Project, también respaldó la descripción de la muerte de Peter como un "suicidio", y agregó: "Los delfines no son respiradores automáticos como nosotros. Cada respiración es un esfuerzo consciente.

"Si la vida se vuelve demasiado insoportable, los delfines simplemente toman un respiro y se hunden hasta el fondo. No toman el siguiente aliento".

El laboratorio había sido creado por el neurocientífico estadounidense, el Dr. John Lilly, que había estado estudiando mamíferos marinos de cerebro grande durante años.

Esperaba que su experimento en la isla caribeña les permitiera a los delfines hacer sonidos similares a los de los humanos a través de sus orificios respiratorios y les permitiría comunicarse con los humanos.

Sin embargo, lo que había comenzado como una experiencia inocente se vio envuelto en un escándalo cuando cerró.

No solo existía la relación de Margaret con Peter, también había rumores de que los delfines habían sido abusados cuando les dieron LSD.