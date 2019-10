Mujer compró un sillón por 25 dolares y se llevó una gran sorpresa

Canada.- El insólito hecho ocurrió en Canada, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, adquirió un sofa por 25 dolares y 4 años después encontró dentro de él un reloj de pulsera Rolex modelo Daytona 6241 Paul Newman, uno de los artículos mas sofisticados y costosos de esta marca.

Cuando la mujer lo encontró no se alarmó pues desconocía la calidad y prestigio del reloj, incluso preguntó a su padre de 92 años si era suyo, el anciano aseguró que no le pertenecía.

Por supuesto que no es mio, sabes que no me puedo permitir un Rolex