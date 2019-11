Mujer deja que su pareja sea infiel para que la compense con regalos

Maria-Louise Warne, de 61 años de edad, afirma haber mantenido una exitosa relación de diez años con su novio Greg, y reveló que la clave de su éxito se debe a que no viven un noviazgo que sigue las normas o reglas como cualquier otra relación.

Durante una participación en el programa de televisión estadounidense, This Morning, la mujer reveló que suele dejar a su pareja divertirse, ser libre y tener relaciones con otras personas, que después son compensadas con algún tipo de regalo.

La gente puede pensar que estoy loca, pero no me importa que mi pareja me sea infiel en Navidad. Además, prefiero saber a qué me toquen el pelo", comentó Warne.