Mujer descubre que está embarazada minutos antes del parto, pensó que el dolor era de su apéndice

Estados Unidos.- Una joven universitaria residente de Indiana, en los Estados Unidos nunca pensó que el causante de una serie de fuertes dolores menstruales era en realidad que había entrado en labor de parto.

Este hecho insólito se registró en noviembre pasado, luego de que Keyla Nicole Simpson diera a luz a una hermosa bebé que nombró Madi y quien llegó sin previo aviso a su vida, ya que la madre narró que nunca experimento los típicos síntomas del embarazo e incluso no el crecimiento no fue lo suficientemente grande como para que ella percibiera el embarazo, esto de acuerdo con el diario estadounidense The Sun.

La mujer contó la historia a través de sus redes sociales, pues relató que acudió al hospital tras sentir unos intensos dolores en la región abdominal, y aunque en un principio creyó que le extirparían el apéndice, nunca esperó que saldría del nosocomio con un bebé en brazos.

La pequeña Madi nació el pasado 7 de noviembre y su madre la ha apodado "Frat Baby", como una atribución al padre de la niña, y también explicó que luego de 15 minutos de que los radiólogos realizarán la ecografía, la bebé llegó de forma inesperada.

"Básicamente, el 7 de noviembre alrededor de las 12.30 tuve calambres menstruales muy leves", explicó la joven en un video publicado en la red social de Tik Tok, añadió que tras ello comenzó a sentirse realmente mal, por lo que pidió a su madre que la llevará al hospital ya que pensó que su apéndice explotaría además de que estaba sangrando mucho.

"Estoy pensando que mi apéndice está a punto de estallar y el médico de urgencias me presiona el estómago y no sospecha nada", dijo.

Los especialistas ordenaron a Keyla realizarse una ecografía presintiendo que podría tratarse de algún quiste, ya que no creyeron que su apéndice estuviera a punto de estallar, y tras la realizarse el estudio, lo inesperado llegó, e inicio la labor de parto.

"Lo siguiente que supe fue que estaba gritando de dolor y ves como pequeños pies en el ultrasonido y empiezo a gritar tan fuerte", explicó.

Keyla Nicole solo experimentó contracciones una hora antes de dar a luz, pues antes de ello nunca presentó abultamiento en su vientre y su periodo lo tenía de manera regular, por lo que nunca sospecho que estaba embarazada.