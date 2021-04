Mujer encuentra a la hija que perdió hace 20 años; era la novia de su hijo 

China.- Fue al margen de la ceremonia nupcial de su hijo que la mujer descubrió la marca de nacimiento que revelaría que su nuera era la hija que no veía desde hace décadas, revelación que le hizo estallar el corazón.

Sin poder contenerse, la mujer interrumpió la ceremonia, la cual fue llevada a cabo el pasado 31 de marzo en Suzhou, China, para acercarse a los padres de la novia y confirmar si lo que pensaba era verdad.

La madre le preguntó a sus consuegros si la joven que se encontraba en el altar a lado de su hijo era adoptada, provocando el desconcierto de todos los asistentes, según ABP lLive.

Los padres de la novia se quedaron atónitos ante la interrogante, debido a que habían mantenido el secreto aguardado durante muchos años, por lo que decidieron ser honestos y confesar que la habían adoptado a la niña hace 20 años, tras encontrarla perdida en la carretera.

Luego de la inesperada confesión, la novia no puedo contener el llanto de la emoción, asegurando que haber conocido a su madre en su boda, la hacían sentir aún más feliz que casarse.

No obstante había un detalle que la hizo sentir afligida, y es que quien iba a ser su esposo, ahora parecía convertirse en su hermano mayor. No obstante, la mujer rápidamente confesó que en realidad no eran hermanos biológicos.

Finalmente, la pareja celebró su matrimonio con todos los presentes, ahora con un doble motivo: el rencuentro de una madre con su hija tras veinte años de incansable búsqueda.

