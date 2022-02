Mujer es diagnosticada con rara condición médica que podría decapitarla en cualquier momento

Inglaterra.- Una madre de 36 años fue diagnosticada con una extraña condición médica que la pone en riesgo de ser decapitada en cualquier momento, lo que significa que los músculos de su cuello son demasiado débiles para sostener su cabeza y podrían romperse hasta morir.

Se trata de Louise Turner, una madre de cuatro niños y que está pronta a casarse, o al menos lo estaba hasta que un accidente automovilístico en 2019 detonó una serie de complicaciones médicas que ignoraba y que ahora la obligan a someterse a una cirugía cerebral de 50 mil libras, es decir 1 millón 400 mil pesos mexicanos.

Turner vive en Ashford, Kent en Inglaterra junto a su prometido Robin Nicoll de 33 años, y sus hijos Luis de 18, Sidney de 14, Travis de 10, y Astrea de 9 años, sin embargo desde 2019 su vida cambió para siempre, ya que ahora se encuentra en silla de ruedas y no puede salir de su casa sin usar un collarín ortopédico con el temor de que sus músculos dejen de funcionar.

La madre de familia relató que los problemas comenzaron en diciembre de 2019 tras sufrir un accidente automovilístico menor, "durante las próximas semanas, comencé a tener dolores de cabeza y de cuello, pero asumí que era un latigazo cervical" sin embargo, solo fue el comienzo.

Cuando pequeña solía dislocarse las rodillas con facilidad y sufría dolores y molestias al azar aunque siempre asumió “que era normal”.

"Tuve dolores aleatorios que no tenían explicación cuando era más joven y siempre he tenido migrañas, pero no me preocupaba por ellos".

En 2020, comenzó a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral por lo que fue con varios especialistas y todos dictaron diferentes diagnósticos como esclerosis múltiple (EM) o una posible malformación de Chiari.

Sin embargo fue enero del 2021 cuando un otólogo le recomendó unirse a grupos de Facebook para personas con problemas similares, en donde conoció a un experto líder en su tipo de síntomas, en el Neuroinstitut en Barcelona, España.

Tras atenderse con este médico y pasar por una serie de estudios, finalmente en abril del 2021 le diagnosticó inestabilidad craneocervical, lo que significa que hay un movimiento excesivo entre su cráneo y la mayoría de las vértebras cervicales.

Para ayudar a su estado de salud, recomendó una cirugía de fusión espinal en la cual es necesario utilizar el hueso de un donante para fortalecer la columna y una cirugía de descompresión de la base del cráneo, una operación que consiste en extraer una pequeña sección de hueso de la base del cráneo.

También le fue diagnosticado el Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), una forma genética de hiperlaxitud en una consulta privada.

Ahora para seguir y atenderse estos diagnosticos necesita reunir 50 mil libras para someterse a dos cirugías, además para pagar pasajes aéreos y el alojamiento para su recuperación.

"Tener la cirugía significaría que recuperaríamos nuestras vidas, para que pueda estar allí para mis hijos y mi prometido. Solo queremos volver a una vida normal, nos daría una segunda oportunidad en la vida, quiero volver a ser una buena madre. Quiero estar ahí para mis hijos” manifestó Turner.

Para reunir la cantidad de dinero para sus cirugías, la madre de familia ha abierto una página de GoFundMe buscando el apoyo de desconocidos para poder financiar la atención hospitalaria que necesita y volver a tener una vida normal.