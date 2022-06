Mujer gana miles de dólares por mes vendiendo recortes de uñas de los pies y otras cosas pegadas a tu cuerpo

Una mujer gana más de 8 mil dólares por mes vendiendo sus recortes de uñas de los pies, saliva y auriculares usados, y dijo que ahora tiene miedo de tirar cualquier cosa porque podría tener valor.

Rebekka Blue, de 28 años, cobra entre 84 y 305 dólares por un artículo al azar, que podría ser agua de baño embotellada, su bobina anticonceptiva o casi cualquier otra cosa que esté pegada a su cuerpo.

En estos días, la empresaria de Carolina del Norte, Estados Unidos, se niega a tirar nada porque podría obtener ganancias de ello en algún momento.

Ahora gana hasta 10 mil dólares al mes vendiendo vello de las axilas, su ropa interior o incluso eructos, y ha utilizado el dinero para montar su propio refugio para animales.

"Ya no tiro las cosas sucias; si estoy de humor para un nuevo guardarropa, puedo vender mi ropa sucia para obtener nuevos artículos. Ofrezco un servicio de venta que da placer y hace sentir bien a los compradores en un ambiente seguro”, firmó Rebekka.

La joven de 28 años aprovecha todas las oportunidades para ganar dinero y vende casi todo, incluida la bobina anticonceptiva que se retiró después de tres años de uso.

Se sabe que vende sus eructos en una bolsa de plástico junto con el vello de las axilas y los dedos de los pies.

El precio oscila entre 40 y 250 dólares, pero a menudo maximiza sus ingresos creando contenido explícito para vender con el producto.

“Los tres artículos más solicitados son calcetines, bragas y medias. Por lo general, los vendo después de usarlos por 50 dólares. Cobro más por las solicitudes únicas y extrañas, como raspados de lengua, agua de baño y bastoncillos de algodón con cera en los oídos. Básicamente gano dinero con cualquier cosa que esté pegada a mi cuerpo”, añadió Rebekka.

“Sin embargo, también vendo basura por 100 dólares y a algunas personas les gusta comerla y también pagarán mis compras. También he masticado comida y la he escupido por 100 dólares. Todo suma”, afirmó.

El ingreso adicional le ha dado a Rebekka la libertad financiera para establecer otros negocios, como una fundación de rescate de perros.

“Soy minimalista. Me he dado cuenta de que las cosas materialistas no importan. La seguridad financiera es la mayor bendición, pero no es fácil. Mi día consiste en comunicarme con los clientes y crear un ambiente seguro para que se sientan cómodos. Siempre hay trasnochadas, pero siempre es emocionante y divertido”, contó Rebekka.

“Sin embargo, a veces puede ser una carga para tu salud mental, ya que es como ser un terapeuta. Estoy vendiendo una experiencia más allá de la ropa y otros artículos. La comunicación es muy importante, pero se necesita mucha energía y esfuerzo para obtener el tipo de ingresos que tengo”, manifestó.