EE.UU.- Podría decirse que por respeto y humildad no acostumbramos a ver el costo de lo que nos obsequian, o al menos no deberíamos, sin embargo este no fue el caso de una chica estadounidense que llamó furiosa a una de las invitadas de su boda para reclamar por el regalo "barato" que recibió de su parte.

La mujer aseguró que el regalo no era lo suficientemente caro pues solo valía 275 dólares, y la asistencia de su amiga le costó 500 dólares a los recién casados.

La invitada sorprendida y sin palabras compartió su experiencia en un grupo en las redes sociales, comentando que asistió a la boda con solo 200 dólares en efectivo y una vela con un valor de 75.

Con esa justificación la novia le exigió a su amiga 300 dólares para que fuera "justo".

Mujer llama furiosa a invitada de su boda para reclamar por regalo barato/ Pixabay

Supuestamente la fiesta fue solemne, acompañada de fuegos artificiales, banquete de lujo, y lo mejor fue cuando el joven matrimonio se retiró en yate a su luna de miel.

La amiga pensó que se trataba de una broma cuando recibió el regalo, pero al ver que hablaba en serio en su defensa solo pudo argumentar que ella es australiana y en su país no es común dar regalos relacionados con el costo de la boda.

Cabe mencionar que no es una obligación en ninguna parte del mundo.