Mujer molesta grita e insulta a su hermana porque ya no podría cuidarle a sus hijos

Una mujer se llevó una gran desilusión familiar, luego de darse cuenta que su hermana no la apoyaba como ella esperaba, por tantos años de ayudarla a cuidar a sus hijos, ya que su cuñado no era de mucha ayuda.

La mujer anónima contó que le acaban de dar un emocionante ascenso en el trabajo, que le impediría seguir cuidando a sus sobrinos, que además lo hacía sin recibir alguna recompensa.

De acuerdo con The Mirror, la mujer anónima reveló todo en una carta a la tía de la agonía de Slate.com, Dear Prudence, explicando que su hermana no había estado precisamente de humor para felicitarla cuando se enteró del nuevo trabajo.

Su carta a Prudence calificó al esposo de su hermana como "el bebé varón más grande del planeta" y dice lo siguiente.

“Estoy felizmente soltera, mientras que mi hermana está casada con el hombre-bebé más grande del planeta. Él piensa que poner un plato sucio en el fregadero es digno de un desfile y ser un buen padre es decirle a mi hermana que el bebé está llorando antes de volver a su videojuego. Ambos trabajan a tiempo completo, pero mi hermana se ocupa de los niños, la casa y los perros, y constantemente se apoya en mí para ayudar (mientras se queja de que su esposo se niega).

"He estado cuidando y criando a mis pequeñas sobrinas desde que nacieron cuando mi hermana no puede. Las amo muchísimo, pero he estado esperando que tengan la edad suficiente para que mi hermana no tenga que pagar por un servicio de niñera caro”, continúa la carta.

Luego añadió que “estoy cansada de tener que ir por ellos a la escuela cinco días a la semana y cuidarlos cuando mi hermana trabaja los fines de semana mientras mi cuñado se va de campamento con sus amigos”.

La mujer afirma que su hermana ha pasado años considerando divorciarse, pero finalmente nunca lo hace y terminan peleando por eso.

Después contó que obtuvo un ascenso en su trabajo que requería mudarse muy lejos de su hermana.

“Es un gran paso en mi carrera”, admite la mujer.

“Cuando llevé a mi hermana a un almuerzo de celebración, se molestó cuando le conté sobre la mudanza. Dijo que no podía abandonarla ahora. Estaba embarazada nuevamente y me necesitaría. Le dije que eso era lo más egoísta y algo egocéntrico que posiblemente podría decirme. ¿Realmente esperaba que orientara mi vida entera en torno a la suya y su maldito fracasado esposo?”

Manifestó que su hermana le dijo que se callara y luego la insultó, continuaron discutiendo un poco más antes de que su consanguínea saliera furiosa.

No se han hablado desde entonces y la mujer está frustrada "más allá de lo imaginable" porque su hermana no puede estar feliz por ella por una vez después de haber sacrificado siete años de su vida para ayudar con el cuidado de los niños.

En respuesta a la carta, R. Eric Thomas le dio un consejo como Prudence, y le explicó a la mujer que parece que hay un problema de comunicación con su hermana y que necesita celebrarse a sí misma.

Te recomendamos leer:

"Ninguno de los dos está equivocado, pero tienen derecho a redefinir lo que quieran. Es posible que su hermana sienta envidia de la libertad que tiene, de su capacidad para tomar mejores decisiones en la vida, tal vez. También es posible que ella esté asustada por el desafío logístico de cuidar a sus hijos sin ti. Todo eso es razonable, pero eso no significa que no puedas moverte para asumir este nuevo trabajo".

Agregan que un tiempo separados será bueno para los dos y que le dará a la hermana la oportunidad de verla como una persona con vida propia, no solo como una niñera a su entera disposición.