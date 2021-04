Mujer paga un dólar por un libro de Harry Potter que ahora vale 41 mil

Londres, Inglaterra.- Una mujer británica heredó a sus cuatro hijas una colección de libros entre los que se encontraba uno de Harry Potter y la piedra filosofal, que compró por solo un dólar y el día de hoy cuesta más de 41 mil dólares, según Birmingham Live.

El portal de noticias británico explicó que la mujer era maestra de una escuela primaria, quien murió en 2005 a los 44 años de edad. A lo largo de su vida trató de fomentar el hábito de la lectura entre sus hijas, por les compró una variedad de libros.

Este afán llevó a la exmaestra de primaria a comprar por una libra esterlina (1.38 dólares) una primera edición del libro 'Harry Potter y la piedra filosofal', del que solo se imprimieron 500 ejemplares. Ella jamás imaginó que este insólito ejemplar iba a darles una pequeña fortuna a sus hijas

Leer más: Niños realizan viacrucis por el fin de la pandemia y los feminicidios en México

16 años después de muerte de la mujer, su hija mayor, de 31 años de edad, hablo con los medios británicos sobre el peculiar libro a cambio de que su identidad no fuera revelada. Ella relató que encontró la primera edición de Harry Potter cubierto de polvo en uno de los estantes de su casa, junto a otros libros.

La mujer mencionó que el dinero que obtengan por la venta del libro será como un regalo “enviado del cielo” que se dividirá con sus hermanas, como parte del “legado de su encantadora madre”,

Las hermanas enviaron el libro a Hansons Auctioneers, en Staffordshire, para su subasta. Ellas esperan obtener entre 20 mil y 30 libras esterlinas; es decir entre 27 mil 500 y 41 mil 250 dólares.

Cuando mamá compró el libro hace tantos años, me imagino que por no más de una libra, no tendría ni idea de que terminaría siendo tan valioso", contó su hija.