Mujer pidió divorcio a esposo por ser atento y darle mucho amor

Emiratos Árabes , Arabia.- Todos pudieramos pensar que una mujer siempre sueña con tener un ”principe” a su lado, el cual la concienta y la entienda siempre, sin embargo, hay exepciones, como es el caso de una joven en el emirato árabe de Fuyaira, quien asegura que su esposo es perfecto y que tiene demasiadas atenciones con ella.

“Desde hace un año no tenemos problemas. Me ahoga con su extremo amor y afecto. Me ayuda a limpiar sin que se lo pida. Mi vida se volvió un infierno porque es demasiado amable"., señaló la mujer.

El periódico Khaleej Times dio a conocer la historia la cual ha sido calificada por muchos como insólita.

La mujer indicó en su denuncia que considera que las atenciones de su esposa hacia ella son exageradas, y contrario a los que muchos pudieran pensar, la fémina comentó que necesita de peleas en su matrimonio.

Según la denuncia, la mujer cree que los cuidados de su esposo son exagerados y que no está bien un matrimonio que no tiene disputas.La fémina señaló que su marido siempre le cocina, sin que ella se lo pida y la llena de regalos.

Durante una entrevista al diario Khaleej Times indicó que él no había hecho nada malo, solo amar a su esposa, como para que ella le pidiera el divorcio.

Tras la denuncia, el hombre solicitó al trinubal negar la petición de su esposa, ya que señaló que puede aprender de sus errores y salvar su matrimonio.

Tras la petición del adulto, el tribunal agendó una conciliación entre la pareja y por ahora el proceso está suspendido.