Mujer queda embarazada cuando ya estaba embarazada, dando a luz a gemelos 'milagro'

Estados Unidos.- Una mujer que había sufrido la angustia de tres abortos espontáneos ha revelado cómo llegó a tener gemelos 'milagrosos' al quedar embarazada cuando YA estaba embarazada.

Cara Winhold, de 30 años, y su esposo Blake, de 33, soñaban con expandir su familia luego del nacimiento de su hijo Wyatt en 2018.

La pareja, de Texas, Estados Unidos, quedó embarazada en marzo de 2021 luego de tres abortos espontáneos , uno de los cuales casi resultó fatal.

Durante la segunda exploración de Cara, descubrió que en realidad estaba esperando dos bebés que habían sido concebidos con una semana de diferencia.

El fenómeno increíblemente raro se conoce como superfetación.

Ocurre cuando ocurre un segundo embarazo nuevo durante un embarazo inicial y pueden pasar días o semanas después del primero.

Cara, de North Richland Hills, Texas, dijo que actualmente hay una sorprendente diferencia de peso de cuatro libras entre Colson y su hermano pequeño Cayden, lo que significa que compra dos tallas diferentes de ropa y pañales.

El tutor intervencionista de matemáticas cree que su embarazo fue nada menos que un "milagro".

Ella aconseja a cualquiera que pueda identificarse con su historia que no se dé por vencido si siente que tener hijos es parte de su historia.

"Me quedé embarazada cuando ya estaba embarazada. Le dije al médico, '¿qué pasó? Él no estaba allí la primera vez. ¿Qué está pasando?'", dijo Cara.

"Dijo que lo más probable es que ovulé dos veces, liberé dos óvulos y se fertilizaron en diferentes momentos, con una semana de diferencia. Creo al 100% que fue un milagro solo por todo lo que sucedió en mi viaje de embarazo. Me gusta creer que era mi forma de recuperar a los dos bebés que perdí y de que ellos me ayudaran de alguna manera", añadió.

"No puedo pensar en ninguna otra explicación para tener gemelos: fue 100 % natural y no se dan en mi familia. Fue una sorpresa total".

Poco después de que Cara tuviera a Wyatt, que ahora tiene tres años, volvieron a intentar tener otro hijo.

La ex maestra abortó a una niña en 2019 y a otro niño en 2020, y durante su segundo aborto espontáneo se enfermó gravemente.

"Estaba sucediendo y yo estaba acostada en la cama y me levantaba e iba al baño y había mucha sangre. Llamé a la doctora y les dije lo que estaba pasando y no parecía normal y ella dijo 'mientras no estés sangrando por lo que sea tan a menudo, entonces estás bien, es normal”, dijo Cara.

Añadió "mi esposo me dijo 'tienes que ir al hospital' y cuando entré, mi presión arterial estaba muy baja. Me desmayé y dijeron que el tejido, que supongo que es como llaman al bebé, se había atascado en mi cuello uterino y estaba sangrando y dijeron que si me hubiera quedado en casa por unos treinta minutos más, habría muerto".

Continuó contando que “tuve que recibir dos transfusiones de sangre y pasar la noche en el hospital. Fue muy traumático. Fui a terapia después y me siento mucho mejor. Tenía miedo de quedar embarazada de nuevo. Cara contó que sabía que quería tener más hijos y se mantuvo optimista de que "iba a suceder".

"Sabía que ser madre era parte de mi viaje y de mi vida, así que sabía que no quería rendirme. Pero ir a terapia me hizo aprender a sanar y comprender que no era mi culpa. Me llevó mucho tiempo”, añadió.

La exentrenadora de natación volvió a estar embarazada en febrero de 2021 durante cuatro días antes de sufrir un aborto espontáneo y descubrir que estaba embarazada nuevamente al mes siguiente

"Mi médico me hizo venir para un escaneo a las cinco semanas solo para asegurarme de que todo estaba bien y en ese escaneo solo había un bebé. Debido a mi historial, ella quería volver a verme en dos semanas más solo para verificar y asegurarse de que hubiera un latido”, dijo la joven.

Cuando regresó con su esposo con siete semanas de embarazo, les dijeron que había dos bebés.

"Me eché a llorar y lloré. Estaba abrumada, confundida, pero muy feliz. Mi esposo estaba en estado de shock. En el primer escaneo había un saco con un bebé y luego, cuando volví, había un saco muy pequeño en la esquina que tenía otro bebé. Se podía ver que el bebé A [Colson] estaba más desarrollado, mientras que el otro era como un pequeño punto", afirmó.

Cara dio a luz a Colson poco después de las 4 a. m. del 25 de octubre de 2021, seguido de Cayden seis minutos después.

El par nació a las 35 semanas con Colson pesando seis libras y cinco onzas y Cayden cuatro libras y nueve onzas.

Cara dijo que sus hijos de siete meses siempre han tenido diferentes tamaños, ya que hacia el final de su embarazo, Colson estaba dos semanas por delante de su hermano pequeño en términos de crecimiento.