Mujer recibe carta enviada a su dirección hace 112 años

Inglaterra.- Una residente de la ciudad británica de Plymouth se llevó una sorpresa al recibir en su domicilio una tarjeta postal que fue escrita en vísperas de la navidad del año 1907, informó el portal Devon Live.

Fue Michaela Webber, de 24 años, quien realizó el hallazgo insólito mientras revisaba la correspondencia llegada a su buzón. La tarjeta, firmada por un tal Albert, contenía un breve texto dirigido a una mujer llamada Vie, haciéndole saber que su estado de salud le impediría visitarla al día siguiente.

Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa se encuentren todos bien. Albert xxxxx.