Mujer recibe un trasplante de cejas con cabello de la cabeza, pero ahora no paran de crecer

Una mujer que se depiló demasiado las cejas cuando era adolescente se sometió a un trasplante de cejas con cabello de su cabeza, pues su ceja jamás creció, pero ahora tiene otro problema, ya que necesita que se las corten una vez al mes, pues no para de crecer.

Isabelle Kutxi solía pasar 30 minutos todas las mañanas dibujando cejas, pero después de estar desesperada por tener unas cejas "gruesas y esponjosas", decidió pasar por el quirófano para hacerse un trasplante de cejas.

El procedimiento tomó tres horas e implicó que se tomaran folículos individuales de la parte posterior de la cabeza de la mujer de 36 años y se insertaran a mano en las áreas escasas de sus cejas.

Y mirarse en el espejo después del procedimiento fue un momento emotivo para la administradora de la comunidad de la marca de belleza, quien dijo que se echó a llorar cuando vio por primera vez sus cejas llenas.

Sin embargo, la nueva apariencia de Isabelle solo tiene un inconveniente: tiene que recortarse las cejas todos los meses porque el vello crece tan rápido como el cabello de su cabeza.

"El hecho divertido es que sigue creciendo como el cabello de la cabeza. No dejan de crecer como las cejas, pueden crecer mucho si no las cortas. Todos los meses voy a que un amigo me corte las cejas como pelo porque no quiero hacer algo malo. Vale la pena tener las cejas que quiero", manifestó Isabelle.

Isabelle se hizo el procedimiento en Polonia y dijo que confiaba plenamente en su médico para la forma y el estilo de sus cejas.

"Soñé con cejas esponjosas durante mucho tiempo. Me depilé demasiado las cejas cuando era adolescente, ya que era tendencia tener cejas muy delgadas", dijo la mujer, originaria de Tetbury, Inglaterra.

"Estaba viendo un programa de televisión sobre cirugía plástica en los Estados Unidos, nunca había oído hablar de eso [antes de eso]. Empecé a investigar mucho en Internet sobre cuánto costaba, era muy caro.

"Decidí ir a Polonia porque soy polaco y todo en Polonia es más barato y está bien hecho. En Inglaterra, eran 5000 libras esterlinas. Yo pagué 1500 libras esterlinas, la diferencia era enorme".

“El procedimiento fue sin dolor, lo único que me dolió fue cuando me pusieron dos inyecciones de anestésico, una en el cuero cabelludo y otra en las cejas, ese fue el único dolor que sentí. Cuando me miré en el espejo y vi mis nuevas cejas por primera vez, lloré, me emocioné mucho porque las había esperado durante tanto tiempo".

Después del procedimiento, Isabelle tuvo que jugar un juego de espera, ya que le dijeron que no se lavara ni se tocara las cejas durante dos semanas.

Y también tenía que confiar en el proceso, ya que es normal que los vellos iniciales se caigan dos meses después del procedimiento, antes de que crezca todo el vello unos meses después.

"Durante al menos dos semanas después del trasplante no podía dormir sobre ellos, lavarlos o tocarlos, era muy difícil. Tienes pequeños pelos allí por primera vez y luego dos meses después se caen", afirmó.

"Tardaron cuatro o cinco meses en que empezaron a crecer de nuevo de forma permanente y habían vuelto a crecer por completo a los ocho meses. Tienes dos o tres meses sin nada y crees que ha fallado pero no es así, el médico me dijo que no", añadió.

A pesar de la necesidad de recortar sus cejas regularmente, Isabelle no podría estar más feliz con la forma en que resultó el procedimiento.