Mujer se graba en gimnasio y descubre que un extraño hombre la filmaba. VIDEO

A pesar de que autograbarse en el gimnasio es una práctica normal que llevan a cabo muchas personas alrededor del mundo, lo que no es normal es que alguien ajeno sea el que grabe los movimientos. Eso fue lo que le ocurrió a una joven tiktoker, quien al grabarse mientras entrenaba descubrió a un desconocido capturando sus movimientos con su celular.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @marzii10 compartió el video que ella grabó donde quedó evidencia de cómo, luego de detener el ejercicio que hacia con las pesas, un extraño pasó por delante de la cámara de su celular, el cual estaba localizado en un lugar estratégico.

Fue de esa forma que accidentalmente capturó al hombre que se encontraba filmándola con su dispositivo, pero no fue sino hasta que revisó su propia grabación cuando se percató de que estaba siendo mirada por el lente de una cámara que no era la de ella, por lo que mencionó que estaba disgustada con el hecho.

En un video posterior, la joven dio detalles de lo que estaba pasando cuando decidió grabarse con el propósito de, según sus palabras, mirar su forma y el progreso que había hecho con los ejercicios.

“Entonces, lo que básicamente sucedió fue que estaba haciendo ejercicio y tomando un video de mí misma para ver mi progreso y mi forma. Así que configuré mi cámara, mi teléfono contra una máquina y este hombre pasó caminando. Y yo estaba como: ‘Oh, necesito moverlo’, porque se interpone en su camino. Así que me disculpé y dije: ‘Oh no, lo siento, ¿estás bien?’, pero poco sabía que me estaba grabando”, relató.

La usuaria de la red social dio a conocer que, debido a que no se dio cuenta de que la estaba grabando sino hasta que miró su video en su auto y que para ese entonces debía apurarse para llegar a tiempo al trabajo, decidió no enfrentar al sujeto.

“Tiene suerte de que llegara tarde al trabajo, de lo contrario, habría entrado corriendo y habría dicho: ‘¿Qué diablos?’”, señaló.

Por su parte, en un tercer video, @marzii10 informó que iba a afrontar la situación alejada de las plataformas virtuales, ya que sus videos habían llegado a otros internautas por los que está siendo acosada, ya que estos defienden al hombre que la estaba grabando.